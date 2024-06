Congo-Kinshasa: Beni - Au moins 40 écoles fermées à la suite des attaques des ADF

Au moins 40 écoles primaires et secondaires ne fonctionnent plus depuis huit jours dans le groupement de Baswagha Madiwe, territoire de Beni, à la suite de dernières attaques attribuées aux ADF dans la zone qui ont occasionné la mort d'au moins 75 civils.

Plusieurs élèves se sont déplacés, notamment des finalistes qui doivent passer l'Examen d'état et le Test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle (TENASOSP).

Au moins 15 écoles secondaires et 25 écoles primaires de Cantine, Mabalako, Visiki Mambombo et Irango ne fonctionnent plus depuis huit jours. Les élèves de ces écoles se sont déplacés avec leurs familles vers des milieux jugés sécurisés après les dernières attaques des ADF dans la région.

La société civile du groupement Baswagha-Madiwe s'inquiète de la situation.

« Nous sommes en train de demander aux autorités, chacune selon ses compétences, de prendre aussi des mesures de clémence pour voir comment on peut admettre ces déplacés élèves concernés par ces épreuves. Que tout élève qui a fui Madiwe et qui est concerné par ces épreuves, nous supplions le Gouvernement d'adopter une mesure d'admission pour que ces élèves puissent passer ces mêmes épreuves dans leurs milieux actuels », a plaidé Justin Kavalami, président de la société civile de Baswagha-Madiwe.

Dans son communiqué rendu public ce mardi 11 juin à Beni, le chef de la province éducationnelle Nord-Kivu 2 instruit les chefs des sous-divisions de sa juridiction de recevoir les élèves déplacés candidats au TENASOP et à l'examen d'Etat. Ces élèves déplacés devraient passer les examens dans les centres les plus proches.