Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Les écoles privées agréées de Goma apportent des vivres et des biens non alimentaires aux élèves déplacés de Sake

Les écoles privées de Goma, membres de l'Association nationale des écoles privées agréées (ASSONEPA), ont distribué, samedi 8 juin, des vivres et d'autres biens non alimentaires aux élèves vivant dans les camps des déplacés de Saké et ses environs.

Ces écoles ont pu remplir deux camions avec des denrées alimentaires, du savon, des chaussures mais aussi des vêtements collectés en collaboration avec les parents d'élèves pour aider les élèves et leurs encadreurs en situation de vulnérabilité, a expliqué Jules Kihuho Ndonga, président de l'ASSONEPA.

Par ce geste, ajoute-t-il, les élèves, le corps enseignant et les responsables d'établissements scolaires privés de Goma expriment leur compassion à leurs collègues venus du territoire de Masisi, fuyant la guerre :

« ...on a pensé qu'au lieu de boire, manger et fêter ; il fallait venir compatir avec ceux qui souffrent dans les camps. C'est ainsi que les élèves des écoles privées agréées, leurs parents et, nous, les responsables des écoles privées agréées, avons mobilisé tous ces dons ».

Le Directeur de l'école primaire Matcha de saké, au nom des écoles bénéficiaires, a salué ce geste qui vient, selon lui, soulager des élèves et enseignants qui ont fui les violences, abandonnant tout derrière eux.

La remise de ce don a été organisée dans le cadre de la commémoration de la journée nationale des écoles privées agréées célébrée le 31 mai de chaque année.