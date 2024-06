Afrique de l'Ouest: BRVM Awards 2024 - Le Groupe AllAfrica Global Média Lauréat du Prix Média financier de l'année 2024

communiqué de presse

Abidjan — La 5éme édition des BRVM Awards 2024 s'est tenue les 06 et 07 juin 2024, à Abidjan en Côte d'Ivoire sous le thème « La technologie au cœur des marchés de capitaux : quels enjeux pour l'actionnariat populaire ? ». Ce rendez-vous annuel des acteurs du Marché Financier Régional de l'UEMOA intervient à une période marquée par l'innovation technologique et la digitalisation qui jouent un rôle primordial dans le secteur financier mondial.

A cette occasion, le Groupe AllAfrica Global Média, première plateforme panafricaine d'informations a été désigné lauréat du Prix Média Financier de l'année.

« Nous dédions ce prix à tous nos lecteurs qui, chaque jour, cherchent à s'informer sur notre plateforme. Cette récompense renforce notre engagement à continuer de fournir des informations de qualité et à contribuer positivement à l'écosystème africain », a déclaré la Directrice Régionale Francophone Madame Mariama Ba.

En effet, ce prix est le fruit d'un travail d'arrache-pied que toutes les équipes de AllAfrica de Cape Town à Dakar, sans oublier Abidjan, Abuja, Lagos, Monrovia, Johannesburg, Nairobi, et Washington DC mènent au service du continent, en fournissant des informations précises et pertinentes.

Dès lors, Mme Mariama Ba a exprimé sa profonde gratitude à la BRVM pour cette reconnaissance.

Conjointement, M. Reed Kramer, co-fondateur et PDG de AllAfrica a déclaré : « Nous sommes ravis de la reconnaissance par la BRVM du professionnalisme de notre équipe dévouée et nous nous félicitons de l'attention portée à ce travail que nous menons pour promouvoir le développement économique du continent ».

BRVM La 5ème édition de la cérémonie de remise des prix de la BRVM récompensant « les acteurs les plus méritants du marché financier régional ».

A noter que le Groupe AllAfrica Global Média est une plateforme d'informations générales qui utilise les technologies digitales pour mieux représenter le continent à travers le monde.

Lors du Sommet AllAfrica des Leaders de Médias d'Afrique 2024 qui s'est tenu les 08, 09, et 10 mai à Nairobi, une séance de démonstration sur des expériences Metaverse proposées par les jeunes sélectionnés par AllAfrica et Ubuntu Tribe concernant des innovations liées à l'intelligence artificielle et dans la perspective de la transformation du continent a été faite pour magnifier la place accordée aux jeunes dans la transition numérique du continent.

Ce Sommet des leaders des médias a réuni plus de 300 leaders des médias qui se sont penchés sur le rôle des médias dans l'avenir de l'Afrique et ont discuté du développement économique, du progrès social, du rôle de l'IA et d'autres technologies, des modèles commerciaux, du financement et de la monétisation tout en élaborant des stratégies réalisables.

Cela rejoint les propos du Directeur Général de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) Dr Edoh Kossi Amenounve qui a déclaré que : « la technologie offre une opportunité sans précédent de démocratiser l'accès aux marchés financiers et de promouvoir un actionnariat plus inclusif et diversifié. Les BRVM Awards 2024 sont donc l'occasion idéale pour explorer ces perspectives et honorer ceux qui mènent le changement vers un avenir plus connecté et équitable ».

BRVM Le journaliste Stéphane Fanny Ipote, basé à Abidjan, accepte au nom de AllAfrica le prix du média financier de l'année 2024 décerné par la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) de l'Afrique de l'Ouest à Abidjan.

Pour rappel, la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) est une bourse électronique parfaitement intégrée commune à 8 pays de l'Afrique de l'Ouest : Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo. Outre les titres de participation (actions), elle propose l'émission et la négociation des titres de créance (obligations) et offre aux investisseurs un environnement boursier de classe mondiale avec des systèmes de cotation et de règlement des transactions à la fine pointe de la technologie. La BRVM est membre de l'African Securities Exchanges Association (ASEA) et du World Federation of Exchangies (WFE). Elle est classée dans la catégorie des marchés frontières.

A propos de AllAfrica

AllAfrica est une voix de l'Afrique, par l'Afrique et sur l'Afrique agrégeant, produisant et distribuant des nouvelles et des informations de plus de 130 organes de presse africaines et de nos propres reporters à un public africain et mondial. AllAfrica exploite la plus grande plateforme en ligne dédiée uniquement aux nouvelles et informations liées à l'Afrique et est le seul site d'informations avec une portée véritablement panafricaine. AllAfrica est la plateforme numérique unique pour les Africains et les personnes influentes intéressées par l'Afrique à travers le continent et dans le monde entier. La plateforme multicanal AllAfrica est la seule source d'informations panafricaines indépendante et complète, avec une portée et une réputation inégalée.