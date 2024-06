Madagascar: Football - Mondial 2026 - Les Barea en position de force

Madagascar jouera contre le Mali cet après-midi à Johannesburg. Ce match compte pour la quatrième journée des éliminatoires du Mondial 2026.

L'objectif est de remporter les six points en Afrique du Sud. Après la victoire (2-1) contre les Coelacanthes, vendredi, les hommes de Romuald Rakotondrabe sont en position de force pour affronter les Aigles du Mali, aujourd'hui à 16 heures au FNB stadium de Johannesburg.

Comme l'a annoncé le coach après la victoire de vendredi, « la cohésion et le moral sont à bloc ». De la troisième à la première place, Madagascar est revenu dans la course à la qualification pour la Coupe du Monde 2026.

« C'est bien d'occuper la première place, mais il faut savoir la garder car la qualification ne prendra fin qu'en novembre 2025. Il faut ainsi écarter le Mali en sachant, depuis le début des éliminatoires, qu'il y a des équipes plus fortes ou plus faibles. Et les joueurs vont se battre », confie le coach Rôrô.

Sans parler de la supériorité du Mali sur le papier, les Barea ont quelques avantages, notamment d'avoir passé douze jours d'acclimatation sur le sol sud-africain avec un climat très froid de 8°C le matin et le soir, et une température maximale ne dépassant pas 18°C, alors qu'à Bamako, elle est comprise entre 27°C et 38°C.

Les Maliens n'auront plus le temps de s'acclimater car « la délégation devait débarquer, ce matin à 4 heures, jour du match », d'après la publication de la Fédération malgache de football sur sa page Facebook. Après des heures de voyages nocturnes, la fatigue va inévitablement peser sur les joueurs maliens.

Privés de temps d'adaptation

La délégation malienne devait initialement arriver à Johannesburg samedi, mais en raison d'une intempérie, le vol a été annulé. De plus, les Barea ont pratiqué et joué trois fois sur le terrain de jeu, durant les deux séances d'entraînement précédant et pendant le match contre les Comoriens.

Dans le respect des adversaires, l'entraîneur malgache a précisé que « le match contre le Mali n'a rien à voir avec celui contre les Comores. Le Mali reste l'un des grands pays du football en Afrique et son coach pourrait aligner onze premiers entrants qui évoluent en Europe... »

On peut citer, entre autres, les attaquants El Bilal Traoré de l'Atalanta en Italie, Lassine Sinayoko de l'AJ Auxerre, Sekou Koita du club autrichien RB Salzbourg. En défense, il y a Amadou Dante du FC Zurich, trois éléments de Montpellier, Falaye Sacko, Boubakar Kiki Kouyaté et Madibo Sagnan ainsi que Daouda Guindo de Salzbourg. Et au milieu, on peut citer Amadou Haidara du RB Leipzig, Kamoury Doumbia de Brest et Mohamed Camara de l'AS Monaco.

Avec ces mêmes éléments, le Mali s'est incliné 1 à 2 devant le Ghana, lors de la troisième journée, la nuit du jeudi. En bref, rien n'est joué d'avance, les deux camps sont en quête des trois points et le résultat sera connu après le match de cet après-midi.