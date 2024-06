Gambie: Le pays et le Fonds Mondial se préparent à lancer une subvention de 40,9 millions de dollars US

Le gouvernement de la Gambie, en partenariat avec le Fonds Mondial, lancera un nouveau cycle de subventions d'une valeur de 40,9 millions de dollars US de 2024 à 2027.

La subvention vise à accélérer les progrès dans la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme tout en renforçant les systèmes de santé à travers le pays.

La subvention couvrira différents aspects de la prévention, du traitement, du soutien aux personnes atteintes du VIH, de la tuberculose et du paludisme, de l'équipement au renforcement des laboratoires, en passant par la fourniture de médicaments, le renforcement des capacités et le soutien logistique. Elle contribuera de manière significative à la réalisation de la couverture sanitaire universelle.

Lors d'une audience à la présidence, le président Barrow a déclaré que la santé fait partie des domaines prioritaires dans lesquels son gouvernement consacre des efforts importants pour garantir l'accès à la santé, introduisant ainsi la politique d'assurance maladie, et ce, en vue de réussir l'accès universel à la santé. « La santé préventive est importante, et je vous demande instamment d'aller à la rencontre de la population pour promouvoir les soins de santé préventifs dans les communautés pauvres et isolées », a-t-il ajouté.

La Gambie a réalisé des progrès remarquables dans sa lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme grâce aux investissements et au soutien des donateurs et des partenaires. Le Dr Ahmadou Lamin Samateh, ministre de la santé, a déclaré que cette subvention a été allouée à la Gambie en raison de ses performances en matière de prestation de soins de santé. « C'est une indication que la Gambie a obtenu de bons résultats », a-t-il déclaré.

Le ministre des finances, l'honorable Seedy Keita, le directeur de cabinet du Ministère de la Santé, le Dr Omar Jah, le directeur médical en chef, le Dr Mustapha Bittaye, les représentants du Comité de Coordination du Fonds Mondial et les partenaires du Ministère de la Santé pour l'Afrique et le Moyen-Orient ont assisté à la réunion.

L'Allemagne est l'un des principaux bailleurs de fonds du Fonds Mondial, et son ambassadeur en Gambie, Klaus Botzet, a également assisté à l'audience avec le président.

