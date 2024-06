Gabon: Yolia Rance Boussamba ou l'exemple de la jeune entrepreneure

Elle est étudiante à l'Université Omar Bongo du Gabon. Elle a compris la nécessité d'entreprendre pour diversifier ses sources de revenus. Le but, être autonome. Yolia Rance Boussamba, c'est son nom. Elle achève son Master 2 au département des Littératures africaines et s'adonne à l'entrepreneuriat pour gagner dignement sa vie.

Elle travaille et trouve du plaisir dans la création artisanale des meubles. Entre les cours et ses activités extra académique, Yolia Rance Boussamba sait gérer son emploi du temps. Après les cours, elle va dans son atelier, "Les Créations artisanales de Yolia. Elle s'y plait et s'en sort bien que mal. Je me nomme Boussamba Yolia Rance, étudiante en master2 (littératures africaines)à l'Université Omar Bongo. Je suis Gabonaise. Je viens vers vous pour vous présenter ma création dénommée "Les Créations artisanales de Yolia". Ce sont des pneus que je recycle en les transformant en poufs et cela je le fais depuis un an déjà, renseigne t-elle.

La jeune étudiante explique que l'une de ses motivations premières est de mettre en valeur, le talent africain ou encore, "montrer au monde que la femme africaine et particulièrement la femme gabonaise, n'est plus celle la qui souhaite tout attendre de son mari. Elle a compris qu'elle doit se lever et se prendre en main. C'est dans cette optique qu'en passant un jour dans un garage, j'ai vu des pneus usés et je me suis dis, tiens je peux m'en servir, c'est là que tout a commencé" raconte t-elle.

Pour les témoignages reçus de ceux qui en ont acheté, les poufs de Yolia Rance Boussamba sont très confortables et accessibles à toutes les bourses. Ils donnent une image particulière aux maisons, terrasses et jardins. Elle encourage les jeunes filles à entreprendre, à persévérer, à se battre avec patience.