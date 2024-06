Afrique: Huawei à Gitex Africa 2024 - Combler le fossé numérique et accélérer l'intelligence pour une nouvelle Afrique

Huawei Northern Africa a profité de la deuxième édition du Gitex Africa, qui s'est tenu du 29 au 31 mai à Marrakech, pour réaffirmer son engagement à accompagner la transformation numérique du continent africain. Lors d'une table ronde organisée par le groupe, les dirigeants de l'entreprise ont dressé un état des lieux des défis et des opportunités liés à la digitalisation en Afrique, et ont présenté les axes stratégiques de Huawei Northern Africa pour combler le fossé numérique et stimuler l'innovation sur le continent.

Connectivité et infrastructures : les clés de la transformation numérique

Selon Youssef Boukary, CTO Networking Solutions, Huawei Northern Africa, le principal défi auquel l'Afrique est confrontée en matière de digitalisation est la connectivité. "Dans notre région, le grand défi est la connectivité. Nous ne pouvons réussir aucune transformation numérique sans une connectivité bonne, performante et fiable", a-t-il souligné.

Pour répondre à ce besoin crucial, Huawei a investi massivement dans le déploiement de sites sans fil et de réseaux fibre optique à travers l'Afrique du Nord, de l'Ouest et Centrale. Grâce à ces efforts, l'entreprise a permis à plus de 360 millions de personnes de se connecter à internet.

L’entreprise œuvre pour l’inclusion numérique dans toutes les régions de l’Afrique. Un exemple concret de cet engagement est le projet RuralStar, qui a permis à 11 millions de personnes dans 3 500 villages de 19 pays d'accéder à Internet, améliorant ainsi les faibles taux de pénétration dans les zones rurales.

"Accelerate Intelligence for New Africa": une initiative ambitieuse

Face à l'urgence de rattraper le retard technologique, Huawei a lancé l'initiative "Accelerate Intelligence for New Africa". Ce programme vise à combler le fossé numérique en Afrique en construisant des infrastructures robustes et en déployant des solutions intelligentes.

L'un des piliers de cette initiative est la politique "One Network, One Cloud". Cette approche vise à développer des infrastructures cloud locales dans les pays africain, permettant une meilleure gestion des données et une plus grande capacité de stockage et de traitement. "Nous travaillons avec chaque pays car nous croyons que le cloud devrait être dans tous les pays et la data devrait être hébergée localement car elle appartient aux populations et aux pays", a expliqué Colin Hu, President of Enterprise & Cloud Business, Huawei Northern Africa.

Digitalisation des industries : Huawei Northern Africa s’engage auprès des entreprises

Au-delà de l'infrastructure de base, Huawei propose également des solutions technologiques adaptées aux besoins spécifiques de chaque secteur d'activité. "La numérisation du secteur de la santé est différente de celle de l'industrie minière ou du secteur bancaire", a insisté Youssef Boukary. "C'est pourquoi nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires pour développer des solutions sur mesure qui répondent aux défis uniques de chaque secteur".

L'entreprise s'est ainsi investie dans divers secteurs clés, tel que l’énergie ou elle met l'accent sur l'utilisation du numérique pour “apporter une énergie moins chère et abordable” aux populations africaines a souligné Colin HU. Pendant la table ronde de GITEX Africa 2024, ce dernier a également mentionné l'importance du numérique pour exploiter les vastes ressources naturelles de l'Afrique, telles que l'énergie solaire et éolienne. A ce sujet, Mounir Soussi, VP Cloud of Huawei Northern Africa (North, West and Central Africa), a déclaré : "L’IA peut accélérer la transformation de l’industrie pour la rendre plus compétitive, moins chère et plus accessible.” De nouvelles technologies pour le suivi intelligent des pipelines permettent une surveillance en temps réel, la réduction des coûts opérationnels et la détection rapide des dommages grâce à une technologie de détection par fibre. Ces initiatives s'intègrent dans la stratégie "New Infrastructure" et "New Values" de Huawei Northern Africa, créant de la valeur pour l'industrie énergétique africaine.

Un engagement durable pour le développement de l'Afrique

Colin Hu a fermement réaffirmé l'engagement de Huawei envers les pays africains. "Je travaille dans cette région depuis 21 ans, et pour Huawei comme pour moi, nous sommes très attachés à cette région et à ses habitants", a-t-il déclaré. Il a notamment rappelé que lors de l'ouragan en Libye et du tremblement de terre au Maroc, les ingénieurs de Huawei Northern Africa se sont mobilisés pleinement pour sauver des vies. "Nous continuerons à travailler aux côtés de nos partenaires africains pour relever les défis du développement et construire un avenir numérique meilleur pour tous." a-t-il déclaré.

Les initiatives et les engagements de Huawei en Afrique illustrent la volonté de l'entreprise de jouer un rôle moteur dans la transformation numérique du continent. En combinant son expertise technologique à une approche partenariale et à une compréhension profonde des besoins locaux, Huawei est bien placée pour contribuer à la réalisation du plein potentiel de l'Afrique.