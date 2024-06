Angola: Les parlementaires évaluent des projets sociaux à Calandula

Malanje — Les députés du cercle provincial de Malanje ont évalué, lundi (10), le niveau d'exécution des projets à impact social liés au Programme intégré d'intervention dans les municipalités (PIIM) et au Plan intégré de développement local et de lutte contre la pauvreté (PIDLCP), à au niveau de la municipalité de Calandula.

Les parlementaires ont évalué l'avancement des travaux de construction et de réhabilitation des postes de santé, des petits systèmes d'adduction d'eau, des écoles et d'autres actions en cours de développement dans plusieurs communes et quartiers de la municipalité.

En plus d'évaluer les projets, les députés se sont entretenus avec la communauté, et ont également rencontré les membres du Conseil de consultation et de concertation sociale (CACS) auprès de qui ils ont entendu les préoccupations qui touchent différents segments de la population de la municipalité.

L'extension du réseau électrique jusqu'aux chefs-lieux communaux et autres localités, la construction de routes et de ponts, font partie des préoccupations présentées par les membres du CACS aux parlementaires.

En réponse, la coordinatrice du groupe de députés, Ana da Purificação, a assuré que les préoccupations seront présentées aux départements ministériels concernés, en vue de trouver des solutions.

Les députés Mardanês Calunga, Ana da Purificação et Ana José faisaient partie de la délégation.

La municipalité de Calandula occupe une superficie de 7.037 kilomètres carrés, avec 464 villages et 18 districts et compte une population estimée à cent mille habitants, répartis dans les communes de Cota, Cuale, Kinje, Cateco Cangola et Sede.