Angola: Le pays investit dans la durabilité de l'eau

Luanda — L'Angola s'engage à créer des mécanismes efficaces pour permettre une gestion responsable de l'eau, car il considère sa durabilité comme fondamentale, a déclaré mardi à Douchanbé (Tadjikistan) la vice-présidente de la République, Esperança da Costa.

S'exprimant lors de la 3e Conférence internationale de haut niveau sur la Décennie internationale d'action "L'eau au service du développement durable" 2018-2028, elle a déclaré que, bien que l'accès à l'eau apporte des avantages économiques et sanitaires, les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs liés à cette ressource peuvent encore être améliorés de manière significative.

D'autre part, Esperança da Costa a souligné l'engagement du Gouvernement angolais à réhabiliter, moderniser et construire de nouvelles infrastructures d'approvisionnement et de traitement des eaux usées au profit de la population.

Elle a ajouté que le pays avait également investi dans la construction et la réhabilitation de barrages hydroélectriques, ainsi que dans la gestion adéquate des bassins fluviaux existants.

Esperança da Costa a également expliqué les initiatives à long terme en cours dans le pays pour améliorer la gouvernance de l'eau et renforcer la sécurité de l'eau et de l'énergie.

Le monde

La vice-présidente a souligné que le monde est à la traîne pour atteindre l'objectif de réduire de moitié le pourcentage de la population qui n'a pas accès à des services d'assainissement de base.

Dans son discours, la vice-présidente a déclaré qu'il s'agissait d'une période difficile, en particulier après le Covid-19, dont nous ne nous remettons pas encore de ses effets associés aux événements extrêmes de la crise climatique et de ses vulnérabilités.

Elle a ajouté que les menaces qui pèsent sur les écosystèmes affectent la vie de milliers de familles en provoquant des épidémies, des pénuries d'eau et de nourriture, des migrations et une instabilité sociale, générant des conflits.

Ainsi, a-t-elle poursuivi, un contexte de crise de pollution émerge avec des répercussions sanitaires et socio-économiques évidentes qui affaiblissent les droits fondamentaux.

"Les contextes mis en évidence représentent de graves conséquences pour la santé, la dignité, l'environnement et l'état économique des sociétés, et nous appellent à agir, à unir nos forces et à plus de coopération et de coordination pour accélérer les progrès, en gardant toujours à l'esprit que le développement socio-économique de nombreux pays est conditionné par un accès limité aux services d'eau et d'assainissement", a-t-elle déclaré.