Angola: La connectivité et modernisation technologique de retour à Luanda

Luanda — La capitale angolaise, Luanda, se connecte une fois de plus avec le monde pour partager des connaissances sur la « modernisation technologique », à travers son plus grand forum international sur les technologies de l'information, de la communication et de l'innovation.

Il s'agit d'ANGOTIC, un événement mondial des technologies de l'information et de la communication, que la ville accueillera, du 13 au 15 juin, pour la quatrième fois de son histoire.

Le forum est organisé et promu par le Gouvernement angolais, depuis 2018, à travers le Ministère des Télécommunications, Technologies de l'Information et Communication Sociale (MINTTICS), a également eu lieu en 2019 et 2023.

Entre 2020 et 2021, l'événement a connu une « pause » imposée par la pandémie de Covid-19, qui a entraîné la suspension systématique des activités dans presque tous les secteurs.

L'édition actuelle (2024), qui se déroule sous la devise « Numériser, connecter et innover », a naturellement le défi de surpasser les précédentes, notamment en termes de participation, tant en interne qu'à l'étranger.

Chercher à accueillir au moins 15.000 participants et couvrir le plus grand nombre possible d'acteurs de la chaîne, en mettant l'accent sur la connexion ou la relation plus étroite entre le monde réel et le monde numérique, est l'une des tâches « assignées » à Luanda dans les prochains jours.

L'événement vise à promouvoir le débat sur les thèmes actuels, mondiaux et futurs des TIC, à faciliter la mise en réseau des entités gouvernementales, des exposants, des experts, des acteurs de l'industrie, ainsi que des fournisseurs de services mobiles émergents, et à présenter les innovations et les tendances du secteur.

L'organisation de cette vitrine technologique espère rassembler cinq mille « âmes » supplémentaires par rapport à l'édition précédente (2023), qui comptait jusqu'alors le nombre maximum de participants (10 mille).

Outre les 10 000 participants, le dernier ANGOTIC a réuni une centaine de startups et plus de 100 entreprises représentant 21 pays, attirant l'attention de plus de huit mille visiteurs sur trois jours.

Quant aux créateurs de startups, le précédent record a déjà été dépassé, puisque 120 acteurs sont inscrits à ce forum, et ce nombre devrait augmenter jusqu'au début de l'événement, ce jeudi 13 juin.