Angola: Teresa Dias défend une plus grande collaboration entre les États et l'organisation du travail

Genève — La ministre de l'Administration publique, du Travail et de la Sécurité sociale d'Angola, Teresa Rodrigues Dias, a défendu ce lundi, à Genève (Suisse), l'importance de la justice sociale pour assurer la paix, la sécurité universelle et garantir une meilleure collaboration entre les États et l'Organisation internationale du Travail.

La ministre s'exprimait lors de la 112ème session annuelle de la Conférence internationale du Travail (OIT), qui se déroule du 3 au 14 juin, réunissant des délégués des travailleurs, des employeurs et des gouvernements des 187 États membres de l'organisation.

La responsable a alerté les États membres de l'organisation sur les défis auxquels le monde est actuellement confronté en termes de justice sociale, provoqués par une multiplicité de facteurs, parmi lesquels les crises, les guerres ainsi que l'accélération des transformations économiques et structurelles.

Concernant l'augmentation du taux d'extrême pauvreté et le nombre conséquent de travailleurs pauvres, elle a souligné l'exploitation des mineurs et le travail des enfants, le chômage des jeunes et le travail informel comme des facteurs qui exigent d'urgence la lutte contre les inégalités, afin de garantir un travail décent dans le monde entier.

A cet égard, Teresa Dias a salué la tenue du Forum de la Coalition mondiale pour la justice sociale, organisé en marge de cette Conférence internationale du Travail, qu'elle considère comme une opportunité pour l'OIT de prendre un nouvel élan et de formuler de nouvelles réponses fondées sur des principes éprouvés de solidarité et de démocratie économique.

La ministre a souligné les engagements internationaux assumés par l'Angola, notamment l'Agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable, le Programme de travail décent de l'OIT et l'Agenda 2063 de l'Union africaine.

Dans ce sens, elle a dit que l'Angola avait adopté ces projets et programmes, dans le cadre du Plan National de Développement 2023-2027, à travers lequel l'Exécutif matérialisera ces engagements à long terme, au cours de la mise en oeuvre de la Planification Nationale appelée Angola 2050.

Le plan susmentionné comprend des lignes directrices pour assurer le chemin de développement du pays, basé sur la justice sociale, le développement économique durable, la promotion de la paix sociale et du travail décent.

Teresa Dias a réitéré l'engagement et la fermeté de l'Angola à soutenir les objectifs de l'OIT, dont les principes sont dûment pris en compte dans la Constitution de la République d'Angola et dans d'autres législations en vigueur dans son système juridique national.