Congo-Brazzaville: 58e Coupe du Congo de football - V.Club, Céleste, Tshikas et Tanganyika composent le dernier carré

Les affiches des demi-finales de la 58e Coupe du Congo de football opposent d'une part l'AS V.Club au FC Tshikas et de l'autre le FC Céleste au FC Tanganyika.

Les quatre demi-finalistes de la 58e édition de la Coupe du Congo de football sont désormais connus. Il s'agit de l'AS V.Club de Kinshasa, du FC Céleste de Mbandaka, du FC Tanganyika de Kalemie et de la formation de Tshikas de Mbuji-Mayi. Deux derniers à composter leurs tickets pour le carré d'as de cette compétition nationale, V.Club et Céleste ont un peu moins de peine en quarts de finale, par rapport à Tanganyika et Tshikas. Le samedi 8 juin 2024, V.Club a implosé le FC Nouvelle Vie Bomoko par 6 buts à 1, l'adversaire étant d'une division inférieure et ne pouvant pas faire le poids face à cet ogre du football national et principal favori pour le titre.

Les buts de V.Club sont inscrits par Jonathan Ikangalombo (6e et 21e minutes), Prince Elanga (9e minute), Elie Mpanzu (34e minute), Frank Matemba (55e minute) et Mpiana Mozinzi (80e minute). L'unique but de Vie Nouvelle Bomoko a été l'oeuvre de Muanda Bambu à la 14e minute. Pas fameux au championnat national de la Ligue nationale de football (Linafoot) où le club vert et noir de Kinshasa n'a pas réussi à s'ouvrir la voie des compétitions africaines interclubs, la victoire en Coupe du Congo 2024 se présente comme l'unique alternative pour une qualification en Coupe de la Confédération, en l'occurrence. Mais, pour y arriver, il va falloir remporter les deux matchs restants.

En demi-finale, V.Club va s'opposer au FC Tshikas, bourreau du DC Virunga de Goma aux tirs au but (4-1), après un nul vierge de 0 but partout à l'issue du temps réglementaire. Étant sous l'autorité morale de Mme Marthe Kasalu, mère du président de la République, Félix Tshisekedi, et veuve de l'illustre Étienne Tshisekedi, la formation de Tshikas (diminutif de Tshisekedi Kasalu) existe depuis 2 ans, et rêve aussi de repartir pour Mbuji-Mayi avec le trophée de la Coupe du Congo. Et l'on retrouve dans son staff technique un certain Erick Tshibasu, sélectionneur des équipes nationales des jeunes, ancien coach de Renaissance du Congo, Don Bosco, Kuya, etc.

Au FC Tshikas, il est aux côtés d'un autre jeune technicien, David Saidi, entraîneur principal. Ce club de Mbuji-Mayi effectue un parcours surprenant, n'ayant pas encore encaissé de but en 3 matchs de Coupe du Congo, et disposant d'une défense quasi imperméable dans cette compétition. Vainqueur d'AS Simba de Kolwezi par forfaits aux préliminaires, cette jeune formation du Kasai oriental a battu l'AS Beni Union par 1 but à 0 en huitièmes, avant d'écarter DC Virunga en quart de finale aux tirs au but. La seule fois que cette équipe a pris de but, c'était contre Daring Club Motema Pembe (DCMP) en amical (0 but 1). En demi-finale, V.Club pourra avoir fort à faire face à cette défense de fer du FC Tshikas, et s'exposer aux contre-attaques de l'adversaire.

Pour sa part, le FC Céleste, habitué des joutes nationales depuis quelques saisons deja, a sorti de son chemin en quart de finale l'OC Bukavu Dawa du Sud-Kivu, le même samedi au stade Tata Raphaël de la Kethule, par 3 buts à 1. L'adversaire en demi-finale s'appelle FC Tanganyika. Ce club de Kalemie, révélation du tournoi de par son parcours exceptionnel, a éliminé le DCMP (vainqueur de la 57e Coupe du Congo) en huitièmes de finale (2 buts à 1) avant d'écarter de son chemin l'OC Renaissance du Congo (aux tirs au but 3 à 0) après un résultat de 1 but partout à la fin du temps réglementaire. Aux dires de son staff technique, FC Tanganyika s'est préparé en vue d'arracher la 58e Coupe du Congo de football.