Afrique: Pétanque - Les Diables rouges remportent la Coupe des Nations

Les Diables rouges pétanque ne rentreront pas dans les premières heures du samedi 15 juin bredouilles de la 9e édition du Championnat d'Afrique auquel ils ont participé du 6 au 9 juin au Maroc. Les Congolais ont remporté la Coupe des Nations après s'être imposés devant le Niger (13-8) puis se sont qualifiés pour la phase finale des championnats du monde prévue pour décembre en France grâce à leur 6e place occupée au terme des championnats africains.

C'est le couronnement des efforts. Les Diables rouges étaient engagés dans les trois tableaux uniquement en version homme et en catégorie triplette et tirs de précisions. Quinze pays étaient engagés, notamment le Cameroun, le Bénin, le Togo, le Niger, le Burkina Faso, la Guinée, la Tunisie, le Djibouti, la Mauritanie et le Maroc.

Le Congo s'était classé 4e dans les éliminatoires en individuel et donc qualifié pour les quarts de finale derrière le Maroc, la Tunisie et le Burkina Faso après sa victoire sur le Maroc (13-8). Mais il s'est incliné( 20-36) à cette étape contre le Bénin.

Dans la catégorie des triplettes, les Diables rouges ont respectivement battu le Maroc et le Cameroun sur le score identique (13-8). Ils se sont inclinés à nouveau en quarts de finale face au Bénin (3-13) puis devant le Sénégal ( (9-13). C'est à la Coupe des Nations, la deuxième compétition la plus prestigieuse après les Championnats d'Afrique que le Congo a montré l'étendue de son talent en battant le Maroc en quart de finale, la Mauritanie en demi-finale et le Niger en finale.