Congo-Kinshasa: Daniel Bumba investi gouverneur de la ville

Le président de la République, à travers une ordonnance lue le 8 juin à la télévision nationale, a pris acte de l'élection de Daniel Bumba à la tête de la capitale congolaise et l'a officiellement investi le 8 juin.

L'investiture de Daniel Bumba Lubaki trace la voie de la remise et reprise avec son prédécesseur, Gentiny Ngobila. Après cette prise des fonctions, le nouveau gouverneur, Daniel Bumba Lubaki, qui a comme vice-gouverneur Eddy Iyeli Molangi, présentera, devant l'assemblée provinciale, son discours de politique générale, pour obtenir l'investiture de son gouvernement. Des sources de l'Hôtel de ville renseignent, en effet, que le nouveau gouverneur de la capitale congolaise a été élu lors de l'élection du 29 avril dernier, avec 37 voix sur 47, sur la base du programme dénommé "Kinshasa ezo Bonga".

Ledit programme présente sept axes prioritaires, qui sont inspirés de six engagements du président Tshisekedi pour son deuxième mandat. Il s'agit de la salubrité et l'assainissement ; la lutte contre les embouteillages; la sécurité des personnes et de leurs biens, notamment par la mise en place d'un bataillon spécial chargé de lutte contre les crimes organisés et le "phénomène kuluna"; l'érection d'une nouvelle ville de Kinshasa afin de favoriser son extension ; la numérisation et digitalisation des procédés de gestion de la ville; la mise en place d'un programme multisectoriel d'urgence ; ainsi que la mise en place d'un fonds d'investissement et d'un fonds à caractère social.