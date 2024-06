Afrique: Coupe du monde 2026 - La RDC s'impose face au Togo à Kinshasa

La moisson est positive pour les Léopards de la République démocratique du Congo (RDC) à l'issue des 3e et 4e journées des éliminatoires de la 23e édition de la Coupe du monde de football prévue aux États-Unis, au Canada et au Mexique pour 2026.

Après avoir tenu en échec les Lions de la Teranga le 6 juin 2024 à Dakar, les fauves congolaises ont réussi à dévorer les Éperviers du Togo, le 9 juin, au stade des Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa. Score de la partie : 1 précieux but à 0. Les Léopards ont rapidement trouvé l'ouverture à la 6e minute de la partie par Meschac Elia, reprenant au second poteau droit une somptueuse passe décisive de l'extérieur du pied (à la Modric) de Yoane Wissa. Ce score étriqué traduit le fait d'une partie difficile et disputée entre les deux équipes. Les Togolais ont tenté à maintes reprises d'égaliser, mais ils ont buté d'abord sur la défense congolaise et surtout sur un Jeremy Bertaud de grand jour, très attentionné et adroit dans ses buts. Il a d'ailleurs été désigné homme du match.

Pour cette rencontre, le sélectionneur Sébastien Desabre a fait quelques changements dans sa composition de départ. Le gardien de but Jeremy Bertaud a sans surprise gardé les perches des Léopards, avec devant lui Chancel Mbemba et Inonga Baka comme paire axiale defensive reconduite. Gédéon Kalulu a repris sa place sur le flanc droit de la défense, préféré à Axel Tuanzebe titulaire contre le Sénégal. Et Joris Kayembe a été positionné à gauche, prenant la place d'Arthur Masuaku laissé sur le banc.

Le milieu de terrain s'est composé d'Edo Kayembe, remplaçant contre le Sénégal, Samuel Moutoussamy(remplacé à la 90+4e minute par Aaron Tshibola) et Gaël Kakuta (remplacé par Charles Pickel à la 46e minute), et le trio d'attaque avec Yoane Wissa (remplacé par Théo Bongonda à la 62e minute), Samuel Essende (remplacé par Fiston Mayele à la 62e minute) et Meschak Elia (remplacé par Chadrac Akolo à la 81e minute). Dans un autre match du groupe, les Lions de la Teranga du Sénégal sont allés battre les Mourabitounes de la Mauritanie à Nouakchott par 1 but à 0) à Nouakchott. Et le Soudan affronte ce mardi le Soudan du Sud.

Au classement, la RDC garde la troisième place avec 7 points, derrière le Sénégal (8 points) et le Soudan (7 points avec un match en point). En prochaine journée, les Congolais vont recevoir les Sud-Soudanais à Kinshasa, lors de la prochaine journée. Rappelons que la Fédération congolaise de football association avait introduit une réserve à la Fifa contre le Soudan sur un joueur qui a disputé le match avec un passeport finlandais. L'instance nationale n'a pas encore tranché. Sur le terrain, la RDC avait perdu la partie par 0 but à 1 à Khartoum. Mais les Léopards pourraient récupérer les trois points de la victoire sur tapis vert en cas de gain de cause.