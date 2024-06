Afrique: Coupe du monde 2026 - Sébastien Desabre satisfait de la victoire de la RDC sur le Togo

La victoire des Léopards sur les Eperviers est une satisfaction pour le sélectionneur français de la RDC, moins critique sur le contenu de cette rencontre de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du monde de football 2026.

Sélectionneur manager des Léopards de la République démocratique du Congo (RDC), Sébastien Desabre s'est dit satisfait de la victoire courte mais précieuse de son équipe face aux Eperviers du Togo, le 9 juin, au stade des Martyrs de Kinshasa. La RDC s'est imposée en 4e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 par 1 but à 0, une réalisation de Meschac Elia dès la 6e minute sur une lumineuse passe décisive de Yoane Wissa. "Je suis fier d'être sélectionneur de cette équipe. Vous avez des joueurs qui ont commencé. Et ceux qui sont sur le banc les encouragent. Il y a une unité, une solidarité. C'est ce qu'on veut transmettre", a indiqué le technicien français en conférence de presse d'après-match.

A propos du contenu de cette rencontre très disputée, Sébastien Desabre a dit : "C'est la deuxième victoire à domicile sans prendre de buts, je suis satisfait des résultats. Le contenu a été ce que vous avez vu. On est toujours satisfait quand on gagne. on est lancé dans un mini championnat, on sait qu'on doit faire le nécessaire à domicile, un match de qualification au mondial est toujours difficile, cette très belle équipe du Togo allait battre le Sénégal. Forcément, je suis satisfait du résultat. On aurait voulu être en sécurité en mettant ce deuxième but". "Il faut savoir gagner chez soi quand on n'est pas mieux physiquement.

On ne regrette rien quand on gagne un match. Ce qu'il faut retenir est que je suis fier d'être sélectionneur de cette équipe. Il faut prendre cette victoire avec humilité, se reposer et penser à la suite", a laissé entendre Sébastien Desabre. Et la suite, c'est en mars 2025 contre le Soudan du Sud, seul adversaire que la RDC n'a pas encore affronté dans le groupe B des éliminatoires zone Afrique du Mondial 2026. L'on rappelle, la RDC est troisième au classement avec 7 points derrière le Sénégal (8 points), et le Soudan (7points et un match en moins, sans oublié son litige avec la RDC pendant à la Fifa).