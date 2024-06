Burkina Faso: Enseignement supérieur - La LONAB octroie une subvention de plus d'un milliard de F CFA au FONER

Ce lundi10 juin 2024, le ministre de l'Économie, des Finances et de la Prospective, Dr. Aboubakar Nacanabo et le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Professeur Adjima Thiombiano, ont signé un protocole d'accord significatif entre la Loterie Nationale Burkinabè (LONAB) et le Fonds National pour l'Éducation et la Recherche (FONER). Ce protocole, couvrant la période 2024-2028, engage la LONAB à fournir une subvention totale de 1 250 000 000 Francs CFA au FONER, soit 250 000 000 Francs CFA par an pendant cinq ans.

Les ministres Nacanabo et Thiombiano ont exhorté les étudiants, futurs bénéficiaires de cette subvention, à utiliser ces ressources de manière judicieuse pour maximiser leur impact sur leur éducation et leur développement personnel. En 2023, le FONER a octroyé des allocations d'aide à environ 85 000 étudiants.

Selon la Directrice générale du FONER, Dr. Edwige Dembélé, environ 115 000 étudiants des universités publiques recevront une aide en 2024. Par ailleurs, cette année, environ 45 000 étudiants bénéficieront de prêts FONER, contre 35 000 l'année précédente. Ce partenariat entre la LONAB et le FONER représente un modèle de collaboration interinstitutionnelle en faveur de l'éducation, illustrant la synergie nécessaire pour relever les défis du secteur éducatif et favoriser le progrès social et économique du pays.