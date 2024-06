Burkina Faso: Gestion actif-passif - SA2IF outille des cadres de banque et d'assurance

La Société africaine d'ingénierie et d'intermédiation financières (SA2IF), agrée en intermédiation en bourses, organise, en partenariat avec le cabinet international Sia Partners, deux sessions de formations sur la gestion passif-actif au profit des cadres, des directeurs généraux et des membres des conseils d'administration des banques, des compagnies d'assurance, de réassurance et des caisses de retraite de pensions, du 10 au 14 juin 2024, à Ouagadougou.

La Société africaine d'ingénierie et d'intermédiation financières (SA2IF), spécialisée dans la promotion et le développement des opportunités d'investissement, veut jouer sa partition dans la construction d'entreprises africaines compétitives, à travers le renforcement de leurs capacités techniques.

Dans cet objectif, elle organise, en partenariat avec le cabinet international Sia Partners, deux sessions de formations sur la gestion passif-actif au profit des cadres, des directeurs généraux et des membres des conseils d'administration des banques, des compagnies d'assurance, de réassurance et des caisses de retraite et de pensions, du 10 au 14 juin 2024, à Ouagadougou. La première session de formation destinée aux équipes techniques de ces institutions financières a débuté, le lundi 10 juin 2024, dans la capitale burkinabè.

Selon son Président directeur général (PDG), Dr Constantin Dabiré, en initiant cette formation, SA2IF veut apporter sa modeste contribution à une optimisation de la gestion actif-passif ou ALM (Asset and Liability Management), qui est désormais au centre des préoccupations des directions des institutions financières. La gestion actif-passif, a-t-il fait savoir, est une thématique complexe, mais essentielle dans l'activité boursière, financière et assurancielle. Elle est une technique assurant l'équilibre du bilan, en permettant la maitrise des risques de taux, de change, de gestion de portefeuille.

« Nous sommes dans un monde complexe où les investisseurs institutionnels que sont les banques, les assurances, les caisses de retraite et de pensions sont appelés à mobiliser de l'épargne. Ils doivent s'assurer que ces ressources mobilisées seront réinvesties pour assurer non seulement la rentabilité, mais aussi le retour sur investissement », a souligné M. Dabiré.

D'où l'intérêt de cette formation qui vise à mettre en oeuvre des moyens efficaces pour optimiser la rentabilité des fonds propres, tout en préservant un niveau acceptable des risques financiers auxquels, les institutions financières sont confrontées au quotidien. Et, l'un des risques majeurs auquel elles font face est celui lié à l'inadéquation de la structure de l'actif par rapport au passif, dont le manque d'interactions entre ces deux composantes du bilan peut détériorer cet équilibre, et augmenter ainsi l'impact potentiel des risques financiers et assurantiels, a précisé le patron de SA2IF.

Anticiper sur tout risque financier

Afin de permettre aux participants de relever au mieux au quotidien ces défis, sa société a fait appel au spécialiste ALM en assurance vie et en banque, Slim Saanouni, par ailleurs acteur certifié et manager d'équipe à Sia Partners.

Durant les différentes sessions, l'accent sera mis sur les fondamentaux d'une gestion passif-actif saine pour une meilleure préservation des intérêts des assurés et des clients de la banque, sur les générateurs de scénarios économiques, les indicateurs de pilotage d'une politique de gestion passif-actif pérenne et intelligente, mais aussi sur comment le modèle ALM est perçu dans les référentiels comptables, dans les normes prudentielles, a indiqué le formateur.

« Il y aura un volet qualitatif qui va permettre aux participants de comprendre pourquoi et comment mettre en place un dispositif pérenne de gestion passif-actif. Du point de vue quantitatif, ils vont bénéficier d'outils de première et dernière génération qui ont fait leur preuve en matière de gestion passif-actif. Ils en sortiront avec une culture quantitative et qualitative, des indicateurs à mettre en place et qui leur permettront d'anticiper sur la règlementation comptable, sur les réformes en gestation au niveau de la CEDEAO », a ajouté M. Saanouni.

Les participants ont bien accueilli l'initiative de cette session de capacitation qui va leur doter d'instruments nécessaires pour une gestion optimale des risques financiers de leurs institutions. « Cette formation va nous permettre de mieux ficeler nos rapports périodiques de gestion passif-actif, d'anticiper sur tout risque financier, d'assurer une meilleure synchronisation des actifs et des passifs dans l'écoulement du bilan, de sorte à ne pas dégager un gap de liquidité », a confié le chef de la trésorerie de Sunu Bank Togo, Assani Semiou.

Outre la formation, SA2IF est disposée à accompagner les investisseurs institutionnels à mettre en place des outils adéquats pour mieux gérer leurs équilibres financiers.