Maroc: Le CPDH d'Oued Eddahab approuve une série de projets socio-économiques

Dakhla — Le Comité provincial de développement humain (CPDH) d'Oued Eddahab, réuni mardi à Dakhla, a approuvé une série de projets socio-économiques dans le cadre de la 3éme phase de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) au titre de l'année 2024.

Lors de cette réunion présidée par le secrétaire général de la province d'Oued Eddahab, Mohamed Dahbi, les membres du CPDH ont approuvé une contribution de l'INDH de l'ordre de plus de 1,95 millions de dirhams (MDH) pour la construction de la route reliant le centre de Taourta et la route provinciale P1100, dans le cadre du programme de rattrapage des déficits en infrastructures et services sociaux de base.

S'agissant du programme d'accompagnement des personnes en situation de précarité, sept projets ont été adoptés par le CPDH, mobilisant une enveloppe budgétaire de plus de 1,05 MDH.

Ces projets visent à soutenir les associations chargées de la prise en charge notamment des enfants en situation d'abandon, des personnes en situation de handicap sans ressources, des patients souffrant d'insuffisance rénale sans ressources et des personnes âgées.

Pour ce qui est du programme relatif à l'amélioration du revenu et d'inclusion économique des jeunes, les membres du CPDH ont validé l'annexe à l'accord de partenariat avec la Fondation de recherche, de développement et d'innovation en sciences et ingénierie, relative à l'axe "Appui à l'entrepreneuriat", pour un montant estimé à 744.000 dirhams.

Quant au programme relatif à l'impulsion du capital humain des générations montantes, le CPDH a approuvé deux projets relatifs à l'axe de la santé de la mère et de l'enfant, portant sur l'acquisition de deux couveuses pour les nouveaux nés prématurés (200.000 dirhams ) au profit du pôle de la santé de la mère et de l'enfant au Centre Hospitalier régional Hassan II, ainsi que l'acquisition de deux appareils de ventilation à pression continue pour les nouveau-nés (300.000 dirhams).

Pour ce qui est de l'axe relatif à l'enseignement préscolaire, le CPDH a adopté un projet visant à aménager la cour extérieure de l'unité d'enseignement préscolaire "Al Amal" (140.000 dirhams).