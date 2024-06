Maroc: La Slovénie salue le rôle distingué du pays en tant que partenaire stratégique de l'UE

Rabat — La République de Slovénie a salué, mardi, le rôle distingué que joue le Royaume du Maroc en tant que partenaire stratégique de l'Union européenne (UE).

Dans un communiqué conjoint publié à l'issue des entretiens tenus à Rabat entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita et la Vice-présidente du gouvernement et ministre slovène des Affaires étrangères, Tanja Fajon, le Maroc et la Slovénie ont souligné la centralité du partenariat historique et privilégié entre le Royaume et l'UE, mettant en avant l'importance de ce partenariat stratégique pour les deux parties.

Les deux pays ont réitéré leur engagement à contribuer au renforcement de la coopération, du dialogue et du partenariat dans la région euro-africaine et entre l'UE et son voisinage méridional, afin de relever les défis communs, en particulier dans le domaine de la sécurité, de la stabilité, de la migration et du développement social et économique.

En ce qui concerne les questions régionales, les deux parties ont échangé les vues sur les sujets d'intérêt commun, y compris les nouveaux défis à la paix et à la sécurité dans la région du Sahel, tout en soulignant leur rôle positif et constructif dans le maintien de la stabilité, de la sécurité et de la paix dans leurs régions respectives.

Elles ont en outre affirmé leur engagement en faveur de la légalité internationale et du règlement pacifique des conflits et des différends, ajoute le communiqué, relevant que la Slovénie reconnaît le rôle important du Maroc en faveur de la sécurité dans la région et salue son engagement pour la stabilité, la lutte contre le terrorisme et la coopération en matière de gestion des migrations transfrontalières.

Les deux parties ont aussi discuté des possibilités d'une coopération étroite dans le domaine de la sécurité intérieure et de l'application de la loi, particulièrement en matière de lutte contre la criminalité organisée, l'exploitation sexuelle des enfants, la cybercriminalité, le blanchiment d'argent, la fraude et les crimes économiques, la corruption, la falsification de documents et le terrorisme.

Par ailleurs, M. Bourita a félicité Mme Tanja Fajon pour l'adhésion de la Slovénie au Conseil de sécurité des Nations unies pour la période 2024-2025, tout en saluant l'approche inclusive adoptée par la Slovénie dans les travaux du Conseil de sécurité ainsi que les priorités pertinentes de son mandat au sein de cet organe de l'ONU, en faveur du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Les deux parties se sont engagées à oeuvrer étroitement et à poursuivre la concertation et la coordination au sein des organisations internationales sur les questions multilatérales d'intérêt commun.

Dans le cadre de l'Union pour la Méditerranée (UpM), les deux ministres ont encouragé la coopération entre l'université euro-méditerranéenne EMUNI basée à Piran et l'université Euromed de Fès, et ont convenu de promouvoir la coopération académique bilatérale et régionale dans les domaines de la science, de la recherche, de l'innovation et de l'économie bleue, à même de créer des opportunités d'autonomisation des jeunes dans l'ensemble de la région euroméditerranéenne.

La ministre slovène des Affaires étrangères effectue une visite officielle au Maroc, à l'invitation de M. Bourita, à l'occasion de la célébration du 32ème anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Royaume du Maroc et la République de Slovénie.