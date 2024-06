Maroc: Le pays est un pays de 'valeur stratégique' pour l'Italie (ministre italien de l'Intérieur)

Rabat — Le Royaume du Maroc est un pays de valeur stratégique pour l'Italie, a assuré, mardi à Rabat, le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Piantedosi.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de sa réunion avec le ministre de l'Intérieur, Abdelouafi Laftit, M. Piantedosi a indiqué que les deux ministères oeuvrent dans plusieurs domaines de coopération, dont la question migratoire et la lutte contre l'immigration clandestine et la coordination en matière de sécurité.

Et de relever que les entretiens entre les deux parties ont été l'occasion d'évoquer "des sujets de grande importance" et d'insuffler un nouvel élan au groupe mixte de travail réunissant des fonctionnaires et responsables des deux départements en vue de se pencher sur des questions d'intérêt commun.

Il a par ailleurs déclaré avoir adressé une invitation à son homologue marocain pour effectuer une visite en Italie.

Lors de cette réunion, les deux ministres ont examiné divers dossiers bilatéraux et abordé les grandes questions régionales d'intérêt commun, en lien avec l'espace méditerranéen.

À cette occasion, ils ont souligné l'importance de renforcer davantage la dynamique de coopération entre les deux pays, notamment aux niveaux sécuritaire et migratoire et ont convenu de consolider les canaux d'échange d'expertises pour mieux anticiper les menaces et défis communs induits par les activités des réseaux terroristes et des groupes de criminalité organisée transfrontalière.