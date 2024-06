Ile Maurice: Le pays décroche quatre médailles dont une en Or

Le samedi 8 juin, des karatékas mauriciens ont pris part à une compétition organisée dans la Grande île, pour la région de l'Est du continent noir. Nos compatriotes ne rentrent pas bredouilles puisqu'ils y ont remporté quatre médailles, dont une en métal jaune.

Pour rappel, une délégation mauricienne de karaté de l'All Mauritius Karate Federation (AMKF) s'est rendue à Tananarive, Madagascar, entre le 6 et le 9 juin pour des formations d'arbitres et juge en kata et kumite mais aussi pour participer au championnat de karaté de la région Est de l'Afrique. Cette compétition comprenait les catégories cadet, junior et senior.

Quant aux Mauriciens, c'est le 8 juin, au Palais des sports de Mahamasina, qu'ils ont récolté quatre médailles. En kumite, Aman Ramluchumun a remporté l'or dans la catégorie des plus de 84 kg. Toujours en combat, Ishu Mohabeer a décroché le bronze chez les moins de 67 kg. En kata individuel, Hans Ramdharrysing a obtenu l'argent. En outre, dans le concours de kata par équipes, les trois athlètes ci-dessus ont également récolté une médaille d'argent.

A noter que la délégation mauricienne était aussi constituée d'Ajitsingh Hardowar, président de l'AMKF et officiel, ainsi que d'autres membres de la fédération qui ont suivi des formations d'entraîneurs de l'Union des Fédérations africaines de karaté (UFAK) ainsi que d'arbitres de kata et kumite. Il s'agit de Teddy Ah Chin Kow, entraîneur, Barlen Marday, entraîneur et arbitre, ainsi que Jaykumar Rampersad, arbitre.