Algérie: L'ANP continue d'accomplir avec 'engagement et dévouement' ses missions constitutionnelles

ALGER — L'Armée nationale populaire ANP continue d'accomplir "sans relâche", avec "compétence, engagement et dévouement", ses missions constitutionnelles, indique la revue El Djeïch dans son dernier numéro, soulignant que la préoccupation première de son Haut commandement est de renforcer sa disponibilité opérationnelle et ses capacités de combat pour faire face à toutes les menaces.

"L'ANP, digne héritière de l'ALN et dépositaire de son message sacré, continue d'accomplir sans relâche, avec compétence, engagement et dévouement, ses missions constitutionnelles", précise El Djeïch dans son éditorial intitulé: "Algérie nouvelle: avenir, perspectives prometteuses".

L'Edito relève que la "préoccupation première" du Haut commandement de l'ANP est de "renforcer la disponibilité opérationnelle de l'Armée et ses capacités de combat, de veiller à l'amélioration de ses performances pour assurer une totale et permanente aptitude à relever les différents défis et à faire face à toutes les menaces, après avoir franchi des pas significatifs sur cette voie, grâce à l'adoption d'une approche globale, soigneusement étudiée, basée sur la dotation des forces en équipements les plus modernes ainsi que sur la formation et la préparation permanentes et continues au combat".

La même source rappelle, à ce titre, "la rénovation et la modernisation des infrastructures (de l'ANP) en s'appuyant essentiellement sur une ressource humaine compétente maîtrisant les sciences et les technologies modernes, de pointe et complexes, une ressource capable de relever les différents défis et enjeux et prévoir les événements et développements pouvant survenir à l'avenir".

%

Dans cette optique, la revue a mis en avant les propos du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, qui avait affirmé, lors de sa dernière visite au siège du ministère de la Défense nationale MDN, que "la préservation de la souveraineté nationale repose sur une Armée forte et crainte et une économie développée", des affirmations qu'il avait réitérées lors de sa visite, le 30 mai dernier, dans la wilaya de Khenchela en soulignant que "les pays puissants sont ceux qui possèdent une Armée et une économie fortes".

Dans le même cadre, El Djeïch a fait savoir que "les résultats qualitatifs obtenus, que ce soit sur le plan opérationnel ou en termes de préparation au combat, reflètent le développement atteint par notre ANP, en particulier ces dernières années", citant à cet égard les manoeuvres et exercices démonstratifs "exécutés avec succès et un haut niveau de professionnalisme par les différentes composantes de nos forces armées".