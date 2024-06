Algérie: Aïd El Adha - l'UGCAA appelle au strict respect de la permanence

ALGER — L'Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA) a appelé, dans un communiqué mardi, les opérateurs économiques concernés par le système de permanence durant les jours de l'Aïd El Adha, au strict respect de la permanence et à la garantie de la disponibilité des marchandises et services à des prix raisonnables, en cette occasion et pendant les vacances d'été.

Dans son communiqué, l'UGCAA a souligné que tous les commerçants et opérateurs économiques concernés par le système de permanence sont appelés à concourir à la stabilité du marché et à la garantie de toutes les marchandises et services durant les jours de l'Aïd El Adha et les vacances d'été, affirmant sa disponibilité à les accompagner et à réunir toutes les conditions nécessaires.

L'Union a rappelé, dans ce sens, la nécessaire reprise de l'activité commerciale, le retour immédiat au travail après la fête de l'Aïd El Adha avec l'ouverture des commerces.

Elle a, en outre, invité les commerçants et artisans non concernés par le système de permanence "à assurer le devoir de service public, à faire du volontariat et à travailler en ouvrant leurs commerces durant la fête de l'Aïd, par solidarité et en guise de contribution à la stabilité du marché et à son approvisionnement en marchandises à des prix raisonnables".

L'Aid El Adha coïncidant avec le week-end, l'Union a incité les commerçants à s'approvisionner en quantités suffisantes de marchandises pour bien assurer la permanence et éviter d'éventuelles perturbations.

A cet effet, le communiqué a indiqué que les marchés de gros concernés par le système de permanence demeureront ouverts, affirmant la mobilisation de tous les bureaux de l'UGCAA pour accompagner les commerçants et opérateurs, en coordination avec les directions du commerce et de la promotion des exportations au niveau national.

L'Union a par ailleurs appelé les agriculteurs et les producteurs à travailler et à assurer un service minimum pour approvisionner les commerçants en marchandises nécessaires durant ces jours.