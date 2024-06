Algérie: Aid El-Adha - Campagnes de sensibilisation pour assurer le succès de l'opération de collecte des peaux

ALGER — La sous-directrice des industries de transformation au ministère de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Fatima Zahra Bouguerra a mis en avant, lundi à Alger, l'importance de mener précocement des campagnes de sensibilisation pour assurer le succès de l'opération de collecte des peaux de moutons, et ce dans le but de valoriser cette matière première qui contribue au développement de la filière des industries des cuirs.

S'exprimant lors d'une conférence de presse organisée par l'Organisation algérienne du commerce et de l'investissement social OACIS , en coordination avec le ministère de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Mme Bouguerra a précisé que ces campagnes de sensibilisation à grande échelle visent à sensibiliser à l'importance de collecter les peaux de moutons et de bovins, afin de les envoyer auxtanneries du Groupe industriel Textiles et Cuirs "GETEX" pour leur traitement et utilisation dans les industries des cuirs.

La même responsable a rappelé que les campagnes de sensibilisation précoces et les préparatifs lancés pour la collecte des peaux récupérables interviennent après l'installation de commissions de wilayas, sous l'égide des walis et des directeurs de l'industrie de wilayas, dans le but de faire connaitre les bonnes pratiques d'abattage et de salage pour préserver la qualité des peaux et faciliter leur récupération.

Elle a également souligné la participation de plusieurs secteurs à cette initiative, à travers l'installation d'une commission nationale dédiée à cet effet, laquelle regroupe des représentants du ministère de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, du ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales, du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, du ministère de l'Environnement et des Energies renouvelables, du ministère de la Communication, ainsi que du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs.

La campagne de sensibilisation s'appuie sur un mécanisme durable qui concerne cinq 5 wilayas pilotes, à savoir Alger, Oran, Jijel, Djelfa et Batna, disposant d'un nombre considérable d'abattoirs, tout en élargissant la campagne aux autres wilayas voisines, a fait savoir la responsable, saluant le rôle de la société civile dans cette démarche, notamment les associations activant dans le domaine de l'environnement.

Mme Bouguerra a rappelé, dans ce sillage, les conventions signées entre les centres d'enfouissement technique CET et le Groupe Textiles et Cuirs "GETEX" pour la préservation de cette matière première, ajoutant que les CET sont chargés de collecter et de saler les peaux avant de les transporter jusqu'aux unités GETEX.

La responsable a fait état de plus d'un million d'unités de peaux (ovine et bovine) collectées l'année dernière dont 240.000 récupérables soit 21% seulement, insistant sur l'importance d'augmenter ce taux en suivant les orientations fournies lors de ces campagnes pour s'assurer de la préservation des peaux en bon état.

Pour sa part, le président de l'Organisation algérienne de commerce et de l'investissement social OACIS , Djaber Bensidra a souligné l'importance de ces campagnes de sensibilisation pour augmenter le volume de peaux récupérables, révélant le lancement d'une application à cet effet conçue par une start-up dans le cadre de ces campagnes de sensibilisation pour tenir le citoyen informé des points de dépôt des peaux et permettre aux opérateurs et aux entreprises de s'enquérir des statistiques sur les peaux collectées.