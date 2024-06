Algérie: La 3e édition du salon Alpharma en juin à Annaba

ALGER — La troisième édition du Salon de la pharmacie "Alpharma", sera organisée du 26 au 29 juin en cours à Annaba, avec la participation de 80 exposants, ont indiqué mardi les organisateurs dans un communiqué.

Cette édition, placé sous le haut parrainage du ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique et le wali d'Annaba, est inscrite sous le thème : "Le pharmacien au coeur des innovations de la santé" et regroupera des laboratoires pharmaceutiques, des grossistes et des distributeurs, ainsi que de nombreux acteurs du domaine de la pharmacie, selon la même source.

Le salon sera ponctué par plus de 25 conférences et symposiums, qui seront animés par des experts, professeurs et chercheurs nationaux de l'industrie pharmaceutique. Les thèmes abordés incluront la bioéquivalence, l'éducation thérapeutique du sujet diabétique, l'interchangeabilité des bio similaires, entre autres.

Les étudiants auront l'opportunité d'assister à plus de huit ateliers sur les dernières règlementations, innovations et technologies du secteur pharmaceutique en Algérie.

"Alpharma se veut également un pont entre les pays d'Afrique, et ce, à travers les rencontres B2B, qui visent à promouvoir l'exportation des produits pharmaceutiques algériens et d'explorer les opportunités d'expansion principalement sur le marché africain", souligne le directeur du salon, Nadir Filali, cité dans le communiqué.