Ile Maurice: Dayforce lance un programme de travail-études

Le marché du travail à Maurice est confronté à divers défis. L'écart grandissant entre les compétences disponibles et la demande est croissant pour des tâches de plus en plus complexes. En sus de la pénurie de main-d'oeuvre qualifiée pour répondre aux besoins évolutifs des entreprises, les talents manquent souvent d'expérience professionnelle après leurs études, nécessitant ainsi un perfectionnement de leurs compétences avant de pouvoir intégrer pleinement le monde professionnel.

Dans ce contexte, Dayforce, connue comme Ceridian avant son changement stratégique de nom, vise à permettre aux titulaires du Higher School Certificate de poursuivre leurs études universitaires et à débuter leur carrière professionnelle. C'est l'objectif de son programme Shortcut to Success for HSC School Leavers. Ce nouveau parcours académique-professionnel en informatique, taillé sur mesure, est lancé en collaboration avec l'université de Maurice (UoM).

Les critères de sélection sont les suivants : les candidats doivent avoir réussi leur Form VI et obtenu leur Higher School Certificate (HSC) avec les mathématiques en tant que matière principale. De plus, ils doivent se soumettre à un test d'aptitude et le réussir pour que leur candidature soit considérée.

Le professeur Sanjeev Kumar Sobhee, vice-chancelier de l'université de Maurice, explique comment fonctionnera ce programme. «Ce programme travail-études, qui repose sur les principes de l'apprentissage basé sur le travail, les compétences, les micro-crédits et l'accumulation, ainsi que sur le transfert des crédits, sera proposé aux détenteurs du HSC en vue de l'obtention d'un diplôme. Les aspects théoriques seront dispensés par l'université de Maurice tandis que la partie pratique sera assurée par notre partenaire, Dayforce. Ainsi, l'université de Maurice vise à intégrer l'Objectif de développement durable no 4 dans ses offres qui préconisent un accès égal à une formation professionnelle abordable, l'élimination des disparités du genre et de richesse, ainsi que l'accès universel à un enseignement de qualité supérieure.»

Ce programme comporte une série d'avantages pour les participants. Tout d'abord, les étudiants auront l'opportunité d'obtenir un stage rémunéré, ce qui leur permettra d'acquérir une expérience professionnelle précieuse dès le début de leurs études. De plus, ils auront la flexibilité d'étudier à leur propre rythme, ce qui leur permettra de compléter leur diplôme en moins de trois ans et d'accélérer leur progression académique.

En outre, les participants bénéficieront d'un coaching et d'un mentorat individualisés par des professionnels reconnus, dès le premier jour. Ils auront également accès à des opportunités de carrière au niveau international, ainsi qu'à une technologie innovante, qui enrichira leur expérience d'apprentissage. Enfin, ce programme offre aux étudiants la possibilité de découvrir des environnements de travail divers et multiculturels, avec des opportunités de collaboration à l'étranger.

À l'issue de ce programme de travail-études, les diplômés se verront proposer un emploi chez Dayforce, créant ainsi une win-win situation pour toutes les parties impliquées. Awad Kaidoo, vice-président - Product Development chez Dayforce, souligne l'importance de proposer des solutions innovantes afin de pouvoir répondre aux défis rencontrés par les employeurs. «Le décalage entre l'offre et la demande sur le marché du travail impacte plusieurs industries et plus particulièrement notre secteur d'activité. En parallèle, les diplômés ont souvent du mal à décrocher un emploi après leur cursus universitaire car les entreprises leur reprochent un manque d'expérience professionnelle et/ou de compétences spécifiques.»

Donc, «en lançant le Dayforce Shortcut to Success for HSC School Leavers, entièrement parrainé, nous avons voulu faire d'une pierre deux coups, tout en allégeant le fardeau financier des études. Au final, le diplômé se retrouve avec une offre d'emploi concrète, accompagnée d'avantages financiers et non-financiers non négligeables, dans un monde du travail qu'il connaît déjà. En sus d'une rémunération compétitive, le diplômé aura également la possibilité de progresser rapidement dans sa carrière au sein de Dayforce».

Pour que les étudiants se familiarisent davantage à ce programme, une journée portesouvertes est prévue le jeudi 13 juin à l'auditorium Octave Wiehe de l'université de Maurice, entre 9 h 30 et 15 heures.