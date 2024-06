Ile Maurice: Une Miss Mauritius et ses proches menacent une famille avec des sabres

Une Miss Mauritius se retrouve au coeur d'une altercation. Elle fait l'objet d'une plainte au poste de police des Casernes centrales. Elle aurait débarqué avec des individus armés de sabres et tous auraient menacé Nikriti Chuttoo et ses parents. L'incident a eu lieu le 31 mai.

Selon Nikriti Chuttoo, la reine de beauté a débarqué au lendemain d'une altercation qu'elle avait eue avec son frère, le 30 mai. Nikriti Chuttoo raconte qu'elle habite dans une ruelle très étroite à Grande-Rivière où deux voitures ne peuvent passer en même temps. Alors que son frère sortait en voiture, l'auto conduite par la Miss Mauritius est entrée dans la ruelle.

«Mo frer inn arete pou les li pase, sof ki nou pa pe kone ki direksion li sipoze ale, drwat, vir gos ou drwat. An mem tan, mo frer inn gagn enn call, li ti pe koze lor so portab. Tifi-la inn arete omilie simin ek inn komans enerve, li dir: 'Kot mo pou pase', ek li pe dir mo frer pe fer boufon lor telefonn ek pe fer li res atann», relate Nikriti Chuttoo. Son frère a dit à la Miss Mauritius qu'elle ne lui avait pas indiqué quelle direction elle allait prendre. Le ton est monté entre eux puis ils ont décidé de mettre un terme à cet accrochage verbal et la Miss Mauritius a poursuivi son chemin.

Mais, le lendemain, cela a été le choc. Selon Nikriti Chuttoo, qui travaille comme poissonnière, la Miss Mauritius aurait débarqué chez eux avec son père et deux hommes, vers 13 heures. Ils étaient armés de sabres et ont proféré des menaces à son encontre. Son frère n'était pas à la maison. Elle était avec sa mère et son père. La reine de beauté l'aurait insultée.

%

La jeune femme a sorti son téléphone pour filmer le comportement de la Miss Mauritius. Le père de cette dernière l'aurait pourchassée avec un sabre pour l'obliger à effacer la vidéo. Mais la jeune femme est parvenue à se réfugier dans sa maison et a appelé la police. La Miss Mauritius et ses proches ont alors quitté précipitamment les lieux.

Dans sa plainte, Nikriti Chuttoo explique que le jeudi 30 mai, elle était à son domicile lorsque son frère a eu une altercation avec la Miss Mauritius qui, par le passé, résidait dans le même quartier mais qui vit maintenant à Ste-Croix, et l'affaire a été réglée sur place.

Mais le vendredi 31 mai, trois autres hommes armés, accompagnés de la Miss Mauritius , sont arrivés pour la menacer et l'insulter. Elle dit craindre pour sa sécurité et a déjà informé un membre du comité organisateur du concours Miss Mauritius.

«Le comportement de cette Miss est inacceptable alors qu'elle a été élue et est censée être un exemple pour nous. Elle débarque avec ses proches armés pour nous menacer devant notre propre maison», s'insurge Nikriti Chuttoo, qui espère que des mesures disciplinaires seront prises. Elle dit que les proches de la Miss Mauritius essaient d'intimider sa famille suite à sa plainte.

Sollicitée pour sa version des faits, la Miss Mauritius n'a pas encore réagi