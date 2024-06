Algérie: Sid Ahmed Agoumi primé lors de la première édition du Prix Afaneen El Djazaïr

ALGER — Le groupe public Madar Holding a organisé, lundi soir à Alger, la première édition du Prix Afaneen El Djazaïr, qui a été décerné à l'artiste Sid Ahmed Agoumi pour sa riche carrière artistique et ses oeuvres intemporelles au cinéma et au théâtre.

La cérémonie de remise du Prix Afaneen El Djazaïr a été présidée par le PDG de Madar Holding, Charaf Eddine Amara, à l'Hôtel El Aurassi, en présence de la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, du ministre de la Communication, Mohamed Laagab, du ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, du ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Laid Rebiga, ainsi que des présidents des conseils consultatifs de la jeunesse et de la société civile, de députés, de directeurs de médias et de personnalités artistiques et sportives.

A cette occasion, le PDG de Madar Holding a précisé que la création de ce prix "participe de l'intérêt majeur que porte le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à la culture et aux arts, comme en témoignent la dynamique actuelle et les nombreuses réalisations dans le secteur". "Pour nous, les priorités de l'Etat algérien sont l'affaire de tous, d'où notre initiative", a-t-il expliqué.

Ce prix annuel qui se veut une reconnaissance envers ceux qui excellent dans leur domaine au service de l'Algérie, a souligné M. Amara, ajoutant que son groupe entendait ainsi contribuer à la promotion des arts et de la culture, mais aussi de tous les autres domaines qui font le rayonnement de l'Algérie.

Sur le choix de Sid Ahmed Agoumi comme premier lauréat de ce prix, M. Amara a précisé que "cet artiste s'est distingué par son immense talent, son sérieux et son dévouement tout au long de sa carrière au théâtre, au cinéma et à la télévision".

Exprimant sa reconnaissance pour cette distinction, Sid Ahmed Agoumi a tenu à rendre hommage au public algérien. "C'est lui qui nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes", a-t-il dit.