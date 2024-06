Togo: Des syndiqués du SYDEMINES outillés sur « L'engagement des délégués syndicaux et du personnel »

L'un des rôles primordiaux d'un syndicat est aussi de former et sensibiliser ses syndiqués sur les différents aspects de la vie associative, professionnelle et textes qui régissent leur milieu de vie et de travail.

Et le SYDEMINES (Syndicat démocratique des mines) avec ses partenaires de toujours que sont SADD et le WSM (We Social Movements) avec son programme inscrit dans la dynamique de l'amélioration des conditions de travail et de vie dans les mines, est bien en phase.

Ainsi, ce syndicat a organisé le 08 Juin 2024 à Lomé un atelier de sensibilisation, des travailleurs (Hommes, jeunes et femmes) des mines comme pairs éducateurs sur l'importance du dialogue social, gage de développement durable et de paix sociale dans les entreprises. Objectif de cette session de formation et de sensibilisation, aider les travailleurs à obtenir « une amélioration de leur qualité de vie au travail par le dialogue social dans un climat de paix sociale ».

Au-delà du thème principal, « L'engagement des délégués syndicaux et du personnel pour la promotion du dialogue social dans les mines au Togo », les différents intervenants au cours de cet atelier, ont développé les sous thèmes au programme, à savoir, « Le dialogue social : généralités », et « Importance du dialogue sociale », « L'importance du dialogue social dans les entreprises (cohésion, performance, compétitivité) » et enfin, « Les avantages du dialogue social comparativement au lock out et la grève ».

Ceci, histoire de « Renforcer les capacités des représentants des travailleurs sur le dialogue social (généralités) », « Renforcer les capacités des représentants des travailleurs sur l'importance du dialogue social dans les entreprises (cohésion, performance, compétitivité) », « Renforcer les capacités des représentants des travailleurs sur les avantages du dialogue social comparativement aux conflits notamment le lock out et la grève » et « Renforcer les capacités des représentants des travailleurs sur les techniques de promotion et de maintien d'un bon dialogue social en entreprise ».

Au terme des travaux de cet atelier, il est attendu de la quinzaine de participants d'organiser la restitution des acquis près de leurs bases.

Face à la situation existante dans le secteur des mines au Togo, le SYDEMINES est ferme sur l'urgence de « redonner aux travailleurs l'espoir du dialogue social, seul outil capable de créer un terrain d'entente et d'échange pour l'ensemble des acteurs sociaux et économiques pour une prise de décision commune servant les intérêts du plus grand nombre ou de toutes les parties prenantes ».