Centrafrique: Un nombre important d'enfants travaillent dans les mines, au péril de leur vie

Le monde célèbre ce mercredi 12 juin la journée internationale de lutte contre le travail des enfants. En Centrafrique, un nombre important d'enfants ou d'adolescents sont employés dans les mines d'or et de diamants, au péril de leur vie, souvent poussés par leurs parents pour des raisons de pauvreté. De plus en plus d'adolescents abandonnent l'école pour se consacrer à l'extraction minière.

En Centrafrique, en cette fin de matinée ensoleillée, une dizaine d'enfants travaillent dans cette mine à ciel ouvert. Munis de pelles et de houes, ils creusent. Sans chaussures, vêtus de simples shorts ou de pantalons déchirés, ils sont torses nus et sans casque de protection.

Charlie, 15 ans, tête baissée et l'air fatigué, est au fond d'un trou de 10 mètres. « Nous sommes là pour chercher de l'or et du diamant. C'est un travail très pénible. Nous sommes exposés aux blessures, à l'écroulement des puits et au port de lourds fardeaux. J'ai abandonné l'école et maintenant, je travaille toute la journée pour m'en sortir. »

Certains de ces enfants sont des orphelins et d'autres sont issus de familles démunies. C'est le cas de Firmin. « Il y a trop de problème dans ma famille. Je suis orphelin de père et ma mère ne peut pas s'occuper seule de nous. Je dois me battre comme un homme dans cette mine pour aider mes proches. »

« S'attaquer aux racines du problème »

Pour lutter contre ce phénomène, Remy Djamouss, coordonnateur du centre pour la promotion des droits de l'enfant, propose des solutions. « Il est nécessaire de s'attaquer aux racines du problème qui inclut la pauvreté et le manque d'opportunités économiques. Cela implique l'amélioration de l'accès à l'éducation, la mise en place de filet de Sécurité sociale pour les familles vulnérables et la promotion des lois et de régulation pour protéger les enfants », explique-t-il.

En Centrafrique, même s'il n'y a pas de statistiques sur le nombre d'enfants qui travaillent dans les mines, ils sont plusieurs centaines dont l'âge varie entre 10 et 15 ans et qui cessent d'aller à l'école, pour se consacrer à cette activité.