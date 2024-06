Congo-Brazzaville: Valorisation des langues maternelles - Les enfants défendent le patrimoine à travers des poèmes

La troisième édition du concours de poésie en langue maternelle, organisée le 10 juin par le Cercle culturel pour enfants (CCE) à son siège, à Louessi, a tenu toutes ses promesses. Des enfants ont fait étalage de leur talent en récitant des poèmes en langue maternelle.

Près d'une quinzaine d'enfants issus des écoles et collèges de Pointe-Noire a pris part au concours en présentant des poèmes et textes dans leurs différentes langues maternelles : tsangui, lari, bembe, kamba, vili, dondo...

En initiant ce concours ouvert aux enfants de 7 à 17 ans, Joël Nkounkou, directeur du CCE, veut perpétuer la préoccupation de l'Unesco soucieuse de ne pas voir disparaître les langues maternelles. En effet, faute de locuteurs et de praticiens, de nombreuses langues ne sont plus parlées car la transmission de ce patrimoine culturel et immatériel ne se fait plus comme autrefois aux générations actuelles. Le modernisme et l'envahissement des nouvelles technologies de l'information et de la communication ne font qu'amplifier l'extinction et la disparition programmées des langues maternelles. C'est ainsi que l'initiative du CCE est plus que louable et saluée par tous.

Pour Hélène Niangui, cheffe de service à la direction départementale du Livre et de la Lecture publique de Pointe-Noire, sa structure ne ménagera aucun effort pour accompagner cette initiative qui mérite plus de soutien et de considération.

Ainsi, devant le jury et le public, les enfants se sont exprimés, bravant la timidité, le stress et la peur en disant des textes et poèmes. « Raconte-moi », « A l'aube », « La vie » de Fénelon Ngoho sont les quelques textes traduits en langues maternelles et lus par les enfants. Sur la base des critères édictés par le comité d'organisation du concours (maîtrise de la langue, expression scénique, diction, discipline, costume ...), le jury s'est prononcé en primant les méritants.

Palmarès

Catégorie A

-Servecie Bouesso, 13 ans, élève en 4e à l'école privée Christ Vit

Catégorie B

-Hermecia Ngoma, 12 ans, élève en 6e à l'école privée Le Pédagogue

Catégorie C

-Rodecia Bipfouma, élève en CM1 à l'école Henri Barbusse

Catégorie D

1- Heritier Kimbembé, élève au CE2 à l'école Saint Daniel

2- Filani Madeleine Mfinka, élève en classe de CE1 à l'école privée le Redempteur de David

3- Maurice Bakoulou, élève en classe de CE1 au à l »école privée Bry Yann Sik

Catégorie E

-Steven Ndamba

Le prix d'encouragement a été remis à l'école privée Christ Vit pour ses efforts dans la pratique et la vulgarisation des langues maternelles . Le premier de chaque catégorie a reçu le prix "Village créatif" de l'Association Yidika" tandis que "l'association Don du coeur a supporté le déplacement des participants. La prochaine édition sera couplée avec le concours des danses traditionnelles, a dit Joël Nkounkou, et connaîtra la participation des poètes de Dolisie. Ceux de Nkayi entreront en lice à la 5e édition.