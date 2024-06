Gabon: Raymond Ndong Sima présent à la Conférence de Douchanbé

En séjour depuis le 10 juin 2024 à Douchanbé, en République du Tadjikistan, un pays d'Asie centrale, le Premier ministre de la transition Raymond Ndong Sima participe à une conférence internationale ayant pour thème : "La décennie d'actions sur l'eau pour le développement".

Reçu à l'aéroport international de Douchanbé par le Premier ministre du Tadjikistan, Kokhir Rasulzoda, le Premier ministre gabonais a salué l'accueil réservé à la délégation du gouvernement qu'il conduit. Il a également exprimé toute sa gratitude envers ce pays frère pour l'invitation du Gabon à participer aux travaux de cette grande messe sur l'eau.

En rappelant l'importance de l'eau au sein de toute civilisation, le Premier ministre a souligné la nécessité pour le Gabon de collaborer aux côtés des autres gouvernements. "Le Gabon est honoré d'apporter sa contribution à cette prise de conscience," a déclaré Raymond Ndong Sima. Il a également évoqué la rareté de ce précieux liquide et l'importance d'en faire bon usage. Il n'a pas manqué de signaler les défis liés aux problèmes de l'eau, notamment en termes de quantité selon les saisons. En effet, les périodes de trop-plein entraînent des inondations, nécessitant des ressources financières importantes de la part de l'État, avec un accent sur la surveillance de la potabilité. Les défis dus au manque d'eau pendant les périodes de sécheresse, ainsi que dans les zones d'urbanisation anarchique, sont également préoccupants.

%

Le problème de la pollution de l'eau n'est pas en reste, une situation observée dans le monde entier, liée à l'imprudence des populations et au non-respect de l'environnement.

Lors de son discours, le Premier ministre a abordé le problème de manière générale en déclarant : "On a en effet tendance à placer le curseur sur la disponibilité de l'eau, mais en fait, il est crucial de préciser que la disponibilité d'une eau saine est l'objectif principal. Une eau abondante peut entraîner des maladies, altérer les infrastructures et, si elle est polluée, détruire la faune et la flore."

Raymond Ndong Sima a ensuite vanté les atouts du Gabon, qui possède huit cents kilomètres de littoral, un potentiel en eau de plus de cent soixante-dix milliards de mètres cubes, ainsi que des ressources en eau de surface et souterraines considérables, bordé ou traversé par plusieurs fleuves et rivières. Le Gabon est un pays bien pourvu en dispositions naturelles.

Néanmoins, le Premier ministre a souligné les manques observés au Gabon, notamment les difficultés d'approvisionnement en ressources hydriques, qui se manifestent par une disponibilité quantitative limitée, surtout en zones rurales. Dans certaines parties du territoire, l'accès à l'eau potable reste encore un problème à résoudre de manière urgente pour le bien de toutes les couches sociales de la population.

Enfin, le Premier ministre Raymond Ndong Sima a formulé le voeu que ces échanges contribuent à une prise de conscience accrue pour tous, notamment pour les gouvernements. Il a rappelé les responsabilités du gouvernement de transition qu'il dirige en déclarant : "Ce défi de la potabilité de l'eau et sa gouvernance invite l'État à une reprise en main d'une gestion intégrée de l'eau.

C'est la raison pour laquelle le gouvernement de transition, que j'ai l'honneur de diriger sous l'orientation du Président de la République, a signé l'objectif d'une gestion équilibrée, faisant de l'accès pour tous à l'eau une priorité nationale dans le but de satisfaire la santé publique, la salubrité publique et les autres nécessités de la vie biologique. Le tout pour nous conformer au sixième objectif qui vise un accès universel et équitable à l'eau potable, à l'assainissement et à la santé des écosystèmes."