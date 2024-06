Congo-Kinshasa: Vital Kamerhe appelle Judith Suminwa aux actions répondant aux besoins réels de la population

Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe a souhaité, mardi 11 juin, que les actions à réaliser dans le programme du Gouvernement Suminwa répondent aux besoins réels de la population.

Il l'a dit lors de la présentation du programme d'action de cette nouvelle équipe gouvernementale devant les élus nationaux, au Palais du peuple.

Vital Kamerhe a également invité la Première ministre à veiller à ce que le cout de réalisation de ce programme soit réaliste.

Il a insisté notamment sur la relance de l'agriculture comme priorité pour stabiliser la monnaie congolaise, éliminer la pauvreté et relancer l'économie du pays.

« Il n'est pas possible madame (NDLR : la Première ministre) qu'on assigne à chaque province 40 000 hectares. Dire bon voilà, le Grand-Katanga et le Grand-Kasai faites nous 200 000 hectares de maïs. Est-ce que c'est impossible ? Quand cet argent quitte la Banque centrale et réellement orienté vers les intrants, les équipements pour produire il y aura de l'inflation quand ça va sortir et quand on va récolter on va résorber l'inflation et notre monnaie va retrouver sa valeur effectivement, c'est le secret du Brésil. Faisons-le chez nous », a rapporté le président de l'organe délibérant.

Pour cela, Vital Kamerhe a conseillé au Gouvernement de donner des exonérations, c'est-à-dire des matériels et intrants agricoles.

Il a par ailleurs assuré le Gouvernement Suminwa de l'accompagnement de l'Assemblée nationale.