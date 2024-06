Congo-Brazzaville: Assainissement - Les membres du Lions Club international nettoient la plage

Les Lions clubs de Pointe-Noire ont initié, le 8 juin, une grande opération d'assainissement et de nettoyage de la plage de Pointe-Noire à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement.

Equipés de pinces fournis par la Société Averda, de sacs poubelles et de bacs à ordures, les membres des Lions clubs Pointe-Noire Ndji-Ndji, Pointe-Noire Corail, Pointe-Noire Buali, Pointe-Noire Amitié, Pointe-Noire Ebony, Pointe-Noire Loango, Pointe-Noire Concorde, Pointe-Noire Humanité et les Leo clubs Pointe-Noire Ndji-Ndji, Pointe-Noire Océan Bleu et Pointe-Noire Fraternité, accompagnés de leurs proches, ont organisé une grande activité de nettoyage de la plage de la raffinerie. Les déchets collectés ont aussitôt été enlevés par la Société Averda, partenaire des Lions Clubs de Pointe-Noire sur les questions liées à la protection de l'environnement.

Cette action de ramassage de déchets et d'assainissement du littoral a permis de collecter environ 2,6 tonnes de déchets composés en majorité des objets plastiques, rendant ainsi la plage propre. En s'inscrivant dans cette action, les Lions et Leo Pointe-Noire ont choisi de protéger l'environnement qui représente l'un des axes prioritaires du Lions Club international. « Notre objectif est de contribuer à établir un avenir durable pour les futures générations », a souligné Christel Freddy Awelé, coordonnateur du projet. Et il a ajouté que d'autres actions sont prévues au cours du prochain mandat des Lions Clubs qui débutera le 1er juillet 2024.