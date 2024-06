Congo-Brazzaville: Lutte contre le diabète - La Fondation Schnell lance une campagne de dépistage en milieu scolaire

Les membres de la Fondation Schnell ont lancé, le 11 juin, dans l'enceinte de l'école Leaurry-Floride située à Makélékeké, 1er arrondissement, la campagne de sensibilisation et de dépistage du diabète en milieu scolaire.

En présence des autorités administratives, notamment l'administrateur-maire de Makélékelé, Edgard Bassoukissa, du président du Conseil consultatif de la jeunesse, Michrist Kaba-Mboko, des conseillers municipaux et locaux ainsi que de la présidente de la Fondation congolaise pour la recherche médicale, la Pr Francine Ntoumi, les membres de la Fondation Schnell ont lancé cette campagne qui vise à prévenir et informer les jeunes scolarisés des dangers du diabète.

Pour ce premier jour, plus de cinquante élèves ont été dépistés. Le promoteur de l'école, Landry Hervet Moumoussala, a apprécié le geste de la Fondation qui honore son école en lançant cette campagne. Nos enfants ne peuvent pas réaliser des prouesses s'ils ne jouissent pas d'une bonne santé. Il est nécessaire de prendre soin d'eux. Nous devrons profiter de cette occasion pour comprendre les contours de cette pathologie

Selon le président de la Fondation Schnell, Arsène Constant Gongault, cette campagne vise uniquement la couche juvénile scolarisée. A cet effet, il a expliqué aux jeunes les causes et conséquences du diabète. « Notre campagne vise à dépister plus de 5.000 élèves et sensibiliser plus de 100.000 élèves. Elle se déroulera sur toute l'année 2024. La Fondation Schnell oeuvre dans le domaine de l'humanitaire et de la santé depuis 30 ans. Nous allons travailler pour atteindre un grand nombre d'enfants. Pour cela, nous avons besoin des sponsors et partenaires », a-t-il déclaré.

Il a, par la même occasion, remercié tous les partenaires qui contribuent au bon fonctionnement de cette campagne, notamment la Société nationale des pétroles du Congo.

Pour faciliter la communication entre les élèves et les organisateurs, des artistes comédiens (Roblin président et Zedem) ont été conviés pour la circonstance.