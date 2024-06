Congo-Brazzaville: Baccalauréat technique - Plus de 16 000 candidats passent l'examen

Les épreuves écrites du baccalauréat technique et professionnel, session de juin 2024, ont démarré le 11 juin sur l'ensemble du territoire national.

16 825 candidats au total, dont 8221 filles, sont inscrits à cet examen d'Etat, répartis dans 87 centres. Brazzaville et Pointe-Noire comptent 68 centres. Le nombre des candidats de cette année est en baisse par rapport à l'année dernière, qui était de 17 719, soit un pourcentage de 5,04%. Les épreuves écrites se déroulent du 11 au 15 juin, tandis que les épreuves pratiques interviendront du 18 au 22 juin.

Les candidats au baccalauréat pédagogique ont démarré la première journée avec l'épreuve de français ainsi que de déontologie et législation. Ceux du baccalauréat technique des séries commerciales et informatiques: BG, G1, G3, H1, H2, ont passé l'épreuve de français.

A Brazzaville, les épreuves ont été lancées par le ministre de l'Enseignement technique et professionnel, Ghislain Thierry Maguessa Ebomé, au lycée technique industriel 1er mai, en compagnie des membres du gouvernement, des responsables de l'éducation ainsi que des Associations des parents d'élèves et étudiants du Congo. Cette délégation a entamé la visite au centre du lycée technique industriel 1er mai, en passant par le lycée commercial, l'Ecole africaine de développement pour terminer au lycée technique commercial 5-février 1979. L'objectif est de se rendre compte du bon déroulement de l'examen. De tous ces centres d'examen, aucun cas d'incident n'a été signalé.

Pour le ministre Ghislain Thierry Maguessa Ebomé, les lycées d'enseignement technique et professionnel sont des lieux indiqués pour faire acquérir des compétences et des connaissances nécessaires à la construction de développement national. « C'est le dernier baccalauréat qui est fait sur la base de la pédagogie par objectif. A partir de l'année prochaine, nous consacrerons les évaluations à beaucoup plus de la compétence en conférant 60% des notes d'évaluation aux épreuves pratiques du terrain ou stages », a-t-il indiqué, ajoutant que « ces candidats qui seront des bacheliers demain devraient être l'assurance du pays ».

Notons que dans son message adressé aux candidats à la veille de l'examen, le ministre a assuré les bacheliers des formations universitaires qui seront offertes dans divers domaines : des métiers du bâtiment, des travaux publics, de l'énergie renouvelable et du numérique. Il a également annoncé l'ouverture des métiers de l'agriculture, des instituts polytechniques de Kintélé et d'Oyo, des filières de formation des enseignants du sous-secteur enseignement technique et professionnel à l'Ecole normale supérieure de l'Université Marien-Ngouabi ainsi que la réception des dix meilleurs bacheliers congolais des séries E et F dans les classes préparatoires aux grandes écoles d'Abidjan en Côte d'Ivoire.