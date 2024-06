Congo-Brazzaville: ITF World Tour - Brazzaville au coeur des compétitions de tennis

A l'initiative de l'Académie de tennis de Brazzaville, des athlètes venus de plusieurs pays du monde s'affrontent à Brazzaville, en République du Congo, dans le cadre du tournoi dénommé ITF World tennis Tour.

Au terme de la première partie réservée aux jeunes tennismen et tenniswomen, plusieurs talents se sont affichés. Ils ont émerveillé le public qui a pris d'assaut le pôle tennis de Brazzaville pour assister à la compétition. Durant les finales, le 8 juin dernier, celle en double féminine ayant opposé le couple Leo Hsu et Wiktor Jez à Prakaash Sarran et Laurence Teunissen a permis au premier duo de s'imposer 2 sets à 1 après une dure épreuve de 3 sets. La rencontre entre l'Américain Te'anna Mata a pris le dessus sur le TPe Anna Hsu en remportant 2 sets contre 0 pour son adversaire.

La finale entre le Néerlandais Laurence Teunissen et le Polonais Wiktor Jez s'est tournée en faveur de l'Américain. Un autre match comptant pour la finale a été joué à l'avance le vendredi 7 juin. Joué en paire, celui-ci a opposé la Camerounaise DUBE Lea et la Sud-africaine Ngo Ndje au couple Hsu Anna et Mata Te'Anna, score final 2 sets à 1 en faveur de Dube et Ngo.

Depuis le 10 juin, les séniors issus des quatre continents poursuivent cette compétition organisée en partenariat avec la Fédération congolaise de tennis. Celle-ci prendra fin le 15 juin.

Satisfait du déroulement de son initiative, le directeur de l'Académie de tennis, Henry Hugues Ngouélondélé, entend pérenniser ces compétitions. Il appelle les parents à inscrire leurs enfants à cette académie de tennis non seulement pour la vivifier, mais également pour permettre au Congo d'acquérir de nouveaux talents. Les tennismen congolais ont été éliminés en quart de finale.

L'enchaînement de la deuxième semaine du tournoi J30 Brazzaville Tour prévoit des spectacles inédits à quelques mètres du Stade Alphonse- Massamba-Débat.« Il faut beaucoup de compétitions pour que les joueurs congolais atteignent un certain niveau. Chaque année, nous avons les tournois junior et senior, cela permettra à ces derniers d'avoir des compétences », explique avec beaucoup d'optimisme le vice-premier président de la Fécoten, Roger OBESSE, à la clôture de la première semaine du tournoi.

A la fin du tournoi junior, plusieurs trophées ont été remis aux finalistes double fille, vainqueur double fille double garçons, vainqueur double garçons, simple fille vainqueur double filles, aux finalistes simples garçon ainsi qu'au vainqueur simple garçon.