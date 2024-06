Sénégal: Des investisseurs chinois en visite de prospection au pays

Dakar — Des investisseurs chinois séjournent au Sénégal depuis ce mardi afin d'examiner les opportunités d'investissements qu'offre le pays dans divers secteurs, et plus particulièrement, celui de l'énergie.

La délégation est composée d'une cinquantaine d'entrepreneurs et industriels membres de la Chambre de commerce sino-africaine de Yiwu.

Elle a participé mardi à une table ronde initiée par l'Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux (APIX), afin de permettre à ses membres d'échanger avec des chefs d'entreprises privées sénégalais.

"Les relations économiques entre le Sénégal et la Chine se caractérisent par une coopération mutuelle, des partenariats stratégiques et des intérêts communs", a déclaré le directeur général de l'APIX, Bakary Siga Bathily.

Depuis 2009, a révélé M. Bathily, 217 entreprises à capitaux chinois enregistrés dans divers secteurs ont été recensés au Sénégal.

665 milliards de francs CFA d'investissements en 2023

Rien que pour l'année 2023, le volume des investissements agréés s'élève à plus de 665 milliards de francs CFA, pour 81 projets et 9938 emplois projetés, a-t-il indiqué, citant des statistiques sur les investissements directs étrangers en provenance de la Chine.

"Cela témoigne du dynamisme et de la confiance grandissante des investisseurs chinois au Sénégal durant ces cinq dernières années", a-t-il souligné.

Il a déclaré que le Sénégal compte ainsi "s'appuyer sur un secteur privé national fort" et sur "la base de nos besoins prioritaires" afin de "mutualiser nos efforts en vue d'une endogénéisation de notre économie".

"Nous avions l'habitude de voir une promotion dédiée à des investissements directs étrangers et aujourd'hui nous à l'APIX, en plus de cette opportunité, nous offrons à des investisseurs étrangers la possibilité de nouer des partenariats entre investisseurs étrangers et sénégalais", a souligné M. Bathily.

Une option qui, selon lui, implique la consolidation du secteur privé local.

"Ce que nous sommes en train de faire est un premier pas pour montrer le changement de paradigme dans notre manière de présenter et de vendre la destination Sénégal", a expliqué Bakary Siga Bathily.

Youssoupha Diop, le directeur exécutif de la Confédération nationale des entreprises du Sénégal, signale que le secteur privé est en train de mieux s'organiser pour nouer plus de partenariats.

Partenariats gagnant-gagnant

"Nous devons nouer des partenariats gagnant-gagnant et nous souhaitons des investissements dans des domaines dits productifs pour régler le problème du chômage chez les jeunes", a-t-il déclaré. Il estime que cela va permettre d'apporter une "certaine valeur ajoutée" au Sénégal, surtout à travers le transfert de technologie.

Il relèce cependant qu'il y a des réformes à mener pour rendre cet environnement beaucoup plus "incitatif", tout en saluant les efforts faits par l'APIX.

"Le secteur sur lequel nous aimerions le plus nous appesantir, c'est celui de l'énergie, car la majorité des entreprises qui composent cette délégation sont dans l'énergie et développement des usines qui fabriquent tout ce qui est produits électriques à basse tension tels que les rallonges, les prises, les lampes", a indiqué Zhu Shun, manager général de la Chambre de commerce sino-africaine de Yiwu.

Selon lui, c'est un secteur qui se développe rapidement et la délégation qui l'accompagne souhaiterait explorer le marché sénégalais dans ce sens, en vue de s'associer avec le secteur privé pour "développer des coopérations et des partenariats".

Chen Yan est cheffe d'entreprise chinoise. Elle s'est dit "heureuse" de venir découvrir le Sénégal et de pouvoir partager son savoir-faire.

"Nous commercialisons tout ce qui est matériel électrique, et nous sommes là pour la première fois. Et c'est pour nouer des partenariats avec des entreprises sénégalaises qui ont besoin de notre expertise et de nos produits", a-t-elle dit

La Chambre de commerce sino-africaine de Yiwu a été créée en avril 2020 par le Bureau municipal du commerce de Yiwu, dans la province du Zhejiang, en République populaire de Chine.

En dehors de la table ronde, des visites de sites et des rencontres d'affaires sont prévus au cours de cette mission.