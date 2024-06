Sénégal: Tabaski - A Diourbel, le marché bien approvisionné en oignon et pomme de terre (service de commerce)

Diourbel — La région de Diourbel est bien approvisionnée en oignon et en pomme de terre, avec des prix relativement stables à quelques jours de la fête de l'Aïd-el-Kébir, communément appelée Tabaski au Sénégal, a assuré mardi le chef du service régional de commerce, Abdoulaye Dieng,

"Nous sommes dans une situation particulière du marché caractérisée par une forte demande de produits tels que l'oignon et la pomme de terre. Mais nous pouvons dire qu'à travers le relevé des stocks et des prix effectué ce matin par nos agents, le marché est bien approvisionné avec des prix relativement stables", a-t-il déclaré.

Dans un entretien avec le correspondant de l'APS, il a souligné que le dernier relevé des stocks fait état de 97 tonnes d'oignon sur le marché et 100 tonnes de pomme de terre rien qu'au marché Ndoumbé Diop de Diourbel. "Pour l'oignon, le kilogramme varie entre 350 et 400 FCFA, et pour la pomme de terre entre 600 et 650 FCFA le kilogramme", a-t-il indiqué.

L'année dernière, à la même période, "on a connu une hausse de prix des denrées alimentaires utilisés pendant la fête de Tabaski à cause de l'insuffisance de l'offre", a-t-il rappelé. Cette année, c'est plutôt l'inverse sur le marché où l'offre est suffisante pour répondre à la demande.

Le constat est le même chez les commerçants établis au parc d'oignon de Diourbel. Dans ce lieu de commerce est stockée une quantité importante d'oignon et de pomme de terre. Le sac de 25 kilogrammes est vendu entre 6750 et 7000 FCFA pour l'oignon et 11500 FCFA pour la pomme de terre.

Serigne Mbacké Ka, trésorier national de l'Interprofession oignon du Sénégal, assure que l'oignon et la pomme de terre sont disponibles en quantité suffisante. Il espère qu'il n'y aura pas cette année de rupture ou de tension pendant la fête de l'Aïd-el-Kébir.

Le chef du service régional de commerce de Diourbel a rappelé que le suivi et le contrôle seront de mise jusqu'à la veille de la fête de Tabaski, pour qu'il y ait une application correcte de la loi sur les marchés de la région.