Angola: Des décès par noyade augmentent dans la province

Malanje (Angola) — Vingt-trois personnes sont mortes par noyade à Malanje, de janvier à ce jour, ce qui représente une augmentation de 19 cas par rapport à la même période de l'année dernière.

C'est ce qu'a informé ce mardi à l'Angop, la porte-parole du Service provincial de protection civile et des pompiers, Júlia da Conceição, à l'occasion du sauvetage du corps d'un citoyen national de 40 ans, survenu dans la rivière Cuango, dans la ville de Malanje.

Selon la responsable, la victime s'adonnait aux vols et viols de femmes qui revenaient des champs et au-delà, donc cette fois, en volant de l'argent à une citoyenne, il a été pourchassé par les habitants locaux et, pour s'échapper, il s'est jeté dans la rivière, où il s'est noyé.

La responsable a dit que le corps avait été secouru lors d'une mission conjointe des services d'incendie et de recherche criminelle (SIC) et déposé à la morgue de l'hôpital général de Malanje.

Les lagunes de Casa Gaiato, Polygone Forestier et Cula Muxito, ainsi que les rivières Kwanza, Lombe et Cuije, les puits d'eau dans les maisons et les fossés de drainage, sont les plus grands lieux de noyade, qui surviennent principalement par négligence.