Angola: Le secrétaire d'État réitère le rôle des journalistes dans le recensement

Dundo (Angola) — Le secrétaire d'État aux Elections Locales, Fernando da Paixão, a réitéré ce mardi, à Dundo, province de Lunda-Norte, que les journalistes étaient une fois de plus appelés à être de véritables soldats de la démocratie et de la citoyenneté, lors du Recensement Général de la Population et de l'Habitat 2024, qui commence le 19 juillet.

Le responsable a réitéré cet appel lors du séminaire sur le Recensement Général, soulignant que les journalistes doivent assumer la mission de sensibilisation, d'éducation, de mobilisation et de communication dans un monde qui se caractérise comme de plus en plus globalisé, pour que le processus réussisse.

Selon le secrétaire d'État, les journalistes ont la responsabilité d'apporter les éclaircissements nécessaires sur le Recensement Général et de donner de la crédibilité au processus, à travers les médias traditionnels et d'autres cristallisés à travers les réseaux sociaux et les plateformes numériques.

« Dans ce processus, une préparation minutieuse est nécessaire, conduisant à une mobilisation et à une couverture positive, qui construisent des valeurs afin que l'ensemble de la population puisse être sensibilisée », a-t-il indiqué.

Il a également appelé à l'implication des autorités traditionnelles, des jeunes et des églises, dans la sensibilisation et la mobilisation de la population afin que chacun puisse fournir aux opérateurs de recensement toutes les informations nécessaires à la réussite du processus.

"Je tiens à réitérer votre enthousiasme, votre créativité et votre respect positif pour la mobilisation et la sensibilisation des autres jeunes afin que chacun puisse viser une participation digne et une collaboration efficace", a-t-il ajouté.

Projection pour Lunda-Norte

L'Institut National de Statistique (INE) prévoit d'enregistrer, dans la région de Lunda-Norte, un total d'un million 153 mille 60 habitants lors du prochain recensement, qui débutera le 19 juillet de cette année, contre 862 mille 566 lors du recensement de 2014.

L'information a été fournie par le chef des services provinciaux de l'INE à Lunda-Norte, Leão Cazade, précisant que le processus sera assuré par deux mille 894 agents de terrain qui seront recrutés pour couvrir les trois mille 400 sections de recensement dans les dix municipalités.

En 2023, Lunda-Norte a réalisé le recensement pilote dans 174 sections de recensement, dans le but de tester le niveau de préparation à l'intervention dans toutes les procédures associées à la mise en oeuvre opérationnelle, logistique, technique et , fonctionnelle, pour le succès du Recensement général.

Le processus a été réalisé par 176 recenseurs, 23 assistants techniques, 10 cartographes et quatre informaticiens.

La collecte des données durera 30 jours et couvrira les 164 municipalités, 562 communes, districts, quartiers et villages des 18 provinces du pays, tant en milieu urbain que rural.

L'Angola a déjà réalisé deux processus similaires, en 1970 et 2014.