Angola: Intronisation en août d'un nouveau roi du peuple Mbunda

Lumbala — Nguimbo (Angola) - La cérémonie d'intronisation du 25ème roi du peuple Mbunda aura lieu en août prochain, dans la localité de Lumbala-Nguimbo, dans la municipalité de Bundas, province de Moxico, a appris mardi l'Angop.

Selon le Prince Mwene Nguimbo, qui parlait à la presse des préparatifs de la présentation et de l'intronisation du prochain souverain, choisi par la haute magistrature royale, cet événement culturel se déroulera du 22 au 24 août prochain.

Selon le responsable, il s'agit du souverain Edu Chefo, qui adoptera le titre de Mwene Mbandu V, âgé de 53 ans, résidant actuellement dans le district de Kaoma, province occidentale de la République de Zambie, région qui appartient au royaume de Mbundas.

Il a ajouté qu'il est une personne formée et intellectuelle, connaissant bien la culture et les traditions locales, parlant les langues Mbunda, Cokwe, Luvale et anglais.

Le nouveau roi remplacera le théologien João Pedro Mussole (Mwene Mbandu IV), décédé en décembre 2022, trois mois après son intronisation.

Pour cet événement culturel, des répétitions de danses et de chants ont lieu, ainsi que la préparation de la logistique alimentaire, afin de servir les milliers de personnes présentes à la cérémonie, telles que les entités gouvernementales, les autorités traditionnelles et religieuses, les académiciens et d'autres segments.

Selon les données, le royaume Mbunda est composé de plus de 15 millions d'habitants, résidant sur les territoires des communes de Bundas et Luchazes (province de Moxico), et s'étend jusqu'à la province voisine de Cuando-Cubango, ainsi que dans les Républiques de la Zambie, de la Namibie, du Zimbabwe et Démocratique du Congo (RDC).