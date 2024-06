Angola: L'indemnité d'isolement bénéficie à plus de deux mille enseignants de Moxico

Luena (Angola) — Plus de deux mille professionnels du secteur de l'Éducation, dans la province de Moxico, bénéficient déjà de subventions d'isolement, des incitations mises en place par l'Exécutif dans le but d'alléger les difficultés des professionnels travaillant dans les zones reculées.

Selon la cheffe du département de planification de l'éducation, statistiques et ressources humaines, Arlete Caiombo Vieira, il y a 1.036 enseignants et 974 employés administratifs, déployés dans les municipalités de type C et D, notamment Bundas, Cameia, Camanongue, Léua, Luacano et Luchazes.

Se confiant mardi à l'Angop, il a indiqué que toutes les écoles primaires situées dans ces municipalités bénéficient déjà de ces subventions, et seules les écoles secondaires manquent.

Arlete Vieira a appelé les enseignants en poste dans ces communes non encore couvertes à rester calmes, car « tout est en train d'être réglé et à tout moment ils auront les subventions dans leurs comptes, avec effet rétroactif », a-t-elle conclu.

Allocations d'isolation

Les salariés visés par le diplôme approuvant l'indemnité d'isolement ont droit à des incitations financières, professionnelles et sociales, notamment des indemnités d'isolement, d'installation et de logement, destinées à récompenser les salariés et agents administratifs qui fournissent des services dans des lieux difficilement accessibles et considérés comme isolés.

Avec ces incitations financières, l'Exécutif attend des fonctionnaires une plus grande organisation et une prestation de services de qualité au public dans les communautés éloignées et difficiles d'accès.

Actuellement, le Bureau provincial de l'éducation de la province de Moxico contrôle sept mille 277 enseignants répartis dans trois sous-systèmes éducatifs dans les neuf municipalités qui composent cette partie du pays.