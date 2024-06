Angola: MININT investit dans la modernisation technologique du secteur

Luanda — La modernisation technologique constitue l'un des principaux engagements du ministère de l'Intérieur (MININT) pour faire face aux changements constants du secteur, sans négliger la formation du personnel, a déclaré lundi, à Luanda, le ministre Eugénio Laborinho.

S'exprimant à l'ouverture des festivités du 45ème anniversaire du Ministère de l'Intérieure, le patron de ce département ministériel a ajouté que ces nuances sont fondamentales dans la lutte contre la délinquance en raison des tristes scénarios observés, même si le travail d'investigation et la capture des criminels figurent encore parmi les principaux défis.

A cet effet, a-t-il dit, plusieurs infrastructures sont en cours de construction à travers le pays, ainsi que l'inauguration d'unités de police des différents corps du MININT, répondant aux exigences imposées.

Selon le ministre de l'Intérieur, un autre défi à relever c'est d'avoir "une police plus tolérante, plus patiente, plus intelligente, travaillant avec la population pour augmenter le niveau de collaboration et de dénonce".

D'autre part, le responsable a souligné que dans la lutte contre la violence sexuelle, où la majorité des violences sont commises par des personnes proches, profitant de l'absence des parents pour commettre des crimes, les organes compétents seront impitoyables dans leur traitement.

Eugénio Laborinho a reconnu qu'au cours de ses 45 années d'existence, son département ministériel a accompli une série de tâches, mais qu'il en reste encore beaucoup à faire.

Selon lui, un travail acharné doit être fait en collaboration avec la population, dans un esprit de dénonciation, car il ne faut pas permettre à un criminel de coexister avec de bonnes personnes.

Dans ce sens, il a indiqué que le MININT continue à travailler à travers ses organismes, notamment les services pénitentiaires, de protection civile et de pompiers et de migration étrangère, pour qu'ils garantissent effectivement la sécurité publique.

Le programme des célébrations du 45ème anniversaire de l'institutionnalisation du ministère de l'Intérieur, qui, parmi plusieurs activités programmées, comprend l'inauguration de diverses infrastructures qui desserviront les autres départements qui composent le ministère.

L'inauguration de l'établissement pénitentiaire de Boma, du bâtiment du siège de la Direction provinciale de la Police d'enquête criminelle, de la Caserne de les pompiers et le poste médical de la police nationale, tous situés dans la province de Moxico, ainsi que les délégations municipales du MININT à Cambambe, Malanje, Cacuso, Lobito, Benguela et Saurimo, font partie des activités de ces festivités qui se déroulent sous la devise "MININT, 45 ans, avec l'expérience du passé nous renforçons l'unité et le professionnalisme dans la garantie de l'ordre et de la sécurité publics".

Le MININT, qui célèbre le 22 juin prochain ses 45 ans d'institutionnalisation, réalisera également des activités culturelles, sportives et d'éducation patriotique pour donner plus de symbolisme à l'événement.

Le Ministère de l'Intérieur, en abrégé "MININT", est l'organisme de l'État angolais dont la mission est de proposer, formuler, coordonner, exécuter et évaluer la politique de l'Exécutif angolais en matière d'ordre intérieur et de sécurité publique.

Ce Département ministériel est chargé d'assurer l'inspection et le contrôle du fonctionnement et du développement de l'administration de la Police Nationale, de la Police d'enquête criminelle, du Service des Migrations et des Etrangers, du Service Pénitentiaire et de la Protection Civile et des Pompiers, en vue de garantir l'ordre, la sécurité publique et la tranquillité.