Sénégal: Hôpital de Fann - Inauguration d'un espace dédié au développement psycho-social des jeunes atteints du VIH

Dakar — L'association For hope et le Centre de recherche clinique et de formation (CRCF) ont inauguré mardi un centre dédié aux jeunes, dont la vocation est d'être un environnement d'espoir pour les enfants et adolescents atteints de Vih en Afrique, lesquels font face au double fardeau de la stigmatisation et de la discrimination.

"Toutes les cinq minutes, un enfant meurt du VIH, toutes les deux minutes, un enfant est infecté par le VIH. La solidarité sanitaire pour des jeunes qui sont l'espoir de notre nation est donc nécessaire", a justifié le directeur du CRCF, docteur Karim Diop. Il prenait part à l'inauguration de ce centre situé dans l'enceinte de l'hôpital de Fann.

Selon Dr Diop, dans ce lieu, les enfants pourront bénéficier de soins médicaux de qualité, de soutien psychologique, d'aide juridique. Ils auront aussi des lieux de rencontres entre pairs mais également un soutien scolaire et des activités génératrices de revenus. "Ils pourront également participer à des activités récréatives, sportives et se mouvoir dans l'espace numérique", a-t-il poursuivi.

Il a relevé que "ce centre de prise en charge holistique des jeunes et adolescents répond aux besoins et aspirations partagés".

L'international sénégalais Idrissa Gana Guéye, ambassadeur et co-fondateur de l'association "For hope", a rappelé que "les jeunes qui vivent avec le fardeau de la maladie souffrent dans leur chair". "Ils souffrent aussi du poids de la stigmatisation, de la discrimination. En effet, la plus petite différence d' autres jeunes les met à l'écart à la maison, à l'école ou tout simplement pour pouvoir jouer avec les autres camarades", a expliqué le footballeur.

"Nous avons souhaité mettre en place cet espace pour permettre aux jeunes de s'épanouir, de se renforcer et de se développer dans un esprit d'équité, d'égalité et de solidarité", a-t-il expliqué.

Il souligne que cet espace se veut un lieu de "construction" pour une jeunesse en bonne santé, moderne et consciente. "Tout jeune qui viendra ici, bénéficiera d'un renforcement de ses capacités et devra donc en sortir plus fort, et devenir un vrai Gaïndé [Lion en wolof]", a-t-il dit.

"Chers jeunes, cet espace est pour vous. Nous espérons que vous retrouverez ici le sourire", a lancé Idrissa Gana Gueye aux adolescents et jeunes.

Venu présider la cérémonie, le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Ibrahima Sy, a magnifié cet élan de solidarité envers le système de santé. "A côté des pouvoirs publics, un devoir de solidarité nous incombe, par la mise en oeuvre de stratégies innovantes axées sur l'implication communautaire, sans stigmatisation ni discrimination", a-t-il soutenu.

"Il me plaît de saluer de façon très appuyée la mise en place de cet espace dédié qui vient compléter l'offre de soins adaptés aux besoins des adolescents ici à l'hôpital de Fann", s'est réjoui le docteur Sy.

D'après lui, c'est une structure qui vient à son heure et qui constitue sans nul doute un facteur facilitant pour le diagnostic, la mise sous traitement et la rétention dans les soins pour cette cible particulière que constituent les adolescents.