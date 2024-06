Egypte: Al-Sissi joint la Conférence sur la réponse humanitaire d'urgence à Gaza en Jordanie

Aujourd'hui, le Président Abdel Fattah Al-Sissi se rend en Jordanie pour participer à la Conférence internationale sur la réponse humanitaire d'urgence à Gaza, qui se tient à l'invitation conjointe de SE M. le Président, du Roi de Jordanie et du Secrétaire général des Nations Unies, hébergée par le Royaume frère de Jordanie à la mer Morte, visant à mobiliser le soutien de la communauté internationale aux efforts de secours humanitaire dans la bande de Gaza, avec la participation d'un certain nombre de Chefs d'État et de gouvernement et d'organisations humanitaires et de secours internationales.

Le porte-parole officiel de la Présidence de la République a déclaré que la conférence se tient à la lumière de la détérioration sans précédent de la situation dans la bande de Gaza, abordant l'aspect humanitaire concernant la question de l'accès de l'aide dans la bande de Gaza, ainsi que les moyens de faire face à la catastrophe humanitaire dont souffrent les civils dans la bande de Gaza.

En plus de soutenir les efforts de secours humanitaire des agences des Nations Unies, en particulier de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA), et d'autres organisations travaillant dans le domaine humanitaire, concernées par la réception et la distribution de l'aide dans la bande de Gaza.

Il est également prévu que SE M. le Président examine, en marge de la conférence, avec les dirigeants participant les derniers développements des efforts visant à parvenir à un cessez-le-feu et à accéder l'aide humanitaire.