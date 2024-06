Ile Maurice: Mathieu Thévenet - «Un massothérapeute soulage une douleur musculaire ou une tension physique généralisée»

interview

Quand faire un massage et à qui s'adresse-t-il ? Le massothérapeute Mathieu Thévenet, dont l'approche est la thérapie manuelle holistique, répond à nos questions.

Vous êtes massothérapeute. En quoi consiste votre métier ?

Étymologiquement parlant, la massothérapiesignifie «le massage qui soigne». Cette technique thérapeutique, qui existe depuis des milliers d'années, était utilisée dans de nombreuses cultures et civilisations et regroupe une grande diversité de techniques manuelles. Malgré des différences de philosophie et de types de manipulations, ces techniques partagent plusieurs points communs. Ainsi, les principaux objectifs de lamassothérapie sont de favoriser la détente musculaire et nerveuse, la circulation sanguine et lymphatique, l'assimilation et la digestion des aliments, l'élimination des toxines, le bon fonctionnement des organes vitaux et l'éveil à une consciencepsychocorporelle.

En quoi les massages que vous proposez sont différents de ceux offerts par les salons de beauté et autres spas, par exemple ?

J'ai une approche thérapeutique et holistique par rapport à la personne. Chacun vient avec ses maux. Ces maux peuvent être chroniques ou aigus, d'ordre musculaire ou nerveux. Il n'y a pas de «menu» où l'on choisit un type de soin car mon approche dépend du besoin de la personne. Le but étant déjà un soulagement après la première séance. Selon la représentation physique de l'anatomie du client, je fais mon interprétation et je traite en utilisant différentes techniques de thérapies (thérapies myofasciales, la médecine traditionnelle chinoise,la réflexologie plantaire, etc.). Par rapport aux massages des salons de beauté, le but n'est pas le même. Dans le cadre de mon travail, il y a la mise en place d'un environnement apaisant pour offrir un moment de détente et où un protocole de soins est suivi comme une douce chorégraphie pour apaiser le corps et l'esprit.

Quels types de massage proposez-vous et à qui s'adressent-ils ?

Comme mentionné, l'approche est au cas par cas. Je peux catégoriser mes soins en tant que «réactif» et «préventif». Certains clients viennent avec des douleurs aiguës comme un torticolis après s'être endormis dans une mauvaise posture. Pour cela, l'approche est plutôt réactive. Je traite le symptôme et j'empêche qu'il y ait trop de compensations sur les muscles adjacents pour un soulagement efficace et rapide. D'autres clients, qui sont eux plus «connectés» aux besoins de leur corps, optent pour un traitement ponctuel et en continu comme moyen de prévention des blessures et surtout pour vivre un quotidien sans douleurs. Je traite aussi des sportifs de différentes disciplines, qui ont un objectif de performance. Dans ces cas, le travail est orienté vers la capacité d'utilisation optimale du corps pendant l'effort. J'ai eu l'honneur de travailler avec nos champions de para-athlétisme et de voir l'impact positif de la massothérapie sur leur récupération pendant plus de trois ans. Une de mes plus grandes fiertés, à ce jour, c'est de les voir atteindre des sommets dans leur carrière sportive .

À quelle fréquence les massages peuvent-ils être faits ?

Tout dépend du but recherché, de la personne et du type de massage. En ce qui concerne les massages thérapeutiques, si vous êtes physiquement actif, avec un mode de vie sain et un métier qui ne vous fait pas mal, un massage thérapeutique une fois par mois serait suffisant. Comme quand on envoie sa voiture en révision chez le mécanicien. Par contre, une personne avec un problème chronique peut nécessiter jusqu'à une séance par semaine. Dans ce cas, c'est du pain management pour réduire les douleurs symptomatiques liées à une condition médicale. Ce qu'il est important de noter c'est que cette assistance est donnée uniquement s'il y a l'aval ou une recommandation d'un professionnel de santé. Pour les massages relaxants, on peut se permettre d'en faire plus régulièrement. Personnellement, si je pouvais avoir un massage relaxant tous les jours, je ne dirai pas non !

Si un massage n'est pas bien fait, quelles peuvent en être ses conséquences ?

Quand on utilise une force excessive sur les tissus, on cause des inflammations. Si on masse un muscle ou un tendon enflammé, ça a une grande chance d'empirer la douleur et de retarder la guérison. Certaines zones du corps sont plus fragiles et il est fondamental de les connaître et de savoir les manipuler ou même les éviter. Un cas d'école : masser une phlébite dans un mollet, par exemple, peut entraîner le délogement d'un caillot et causer une embolie pulmonaire ou cérébrale et cela peut être mortel ! Un bon massothérapeute doit comprendre l'anatomie et surtout connaître les limites à ses soins. Pour moi, un mauvais massage est un massage qui blesse. Maintenant, cela arrive de tomber sur des massages relaxants, qui peuvent ne pas être à notre goût mais les conséquences sont quand mêmes négligeables.

Quand doit-on consulter un massothérapeute ?

Je préconise d'aller voir un massothérapeute quand on veut soulager une douleur musculaire ou une tension physique généralisée. Pour faire un servicing quand la machine est dans la peine. Si vous êtes sportif, le massothérapeute devient celui qui permettra au corps de récupérer plus vite et d'avoir une mobilité maximale et optimale pour être performant au plus haut niveau.

Que doit-on savoir ou faire avant de se faire masser et après le massage ?

Au niveau pratique, il faut:

Évitez de manger dans l'heure qui précède le massage pour éviter tout reflux.

S'hydrater suffisamment avant et après.

Au niveau de l'hygiène, prendre une douche avant le massage et après celui-ci.

Il faut aussi communiquer clairement au thérapeute son historique médical ou ses comorbidités avant la thérapie.

Y a-t-il des précautions à prendre ?

Si vous avez des blessures ouvertes ou des irritations cutanées, évitez de vous faire masser. Les zones de varices et les cicatrices post-opératoires demandent aussi beaucoup de précautions.Si vous êtes malades et potentiellement contagieux, il vaut mieux rester chez vous et prendre rendez-vous quand vous irez mieux. Pour les femmes enceintes, évitez les massages les trois premiers mois de la grossesse, de même que la réflexologie plantaire. Si vous avez des antécédents médicaux, demandez conseil à votre médecin traitant avant.

Le massage est-il indiqué pour toutes les douleurs ?

Quand est-il déconseillé ? Le massothérapeute s'occupe de la musculature avant tout.Toutes les douleurs internes ou vives doivent être suivies directement par un généraliste pour qu'il puisse aviser de la marche à suivre. Dans les cas de blessures traumatologiques (fractures, ruptures de ligaments, déchirures musculaires), le massothérapeute n'est pas adapté. Dans ces cas-là, c'est un orthopédiste qui doit faire la prise en charge. La réhabilitation est ensuite faite par un kinésithérapeute. Le massothérapeute peut être sollicité pour faire du pain management selon les directives des spécialistes médicaux.

Vous arrive-t-il de devoir référer vos clients à d'autres spécialistes ?

Je le fais souvent, oui, et ça va aussi dans l'autre sens. Je reçois des clients à qui des séances de massothérapie ont été prescrites par leur médecin traitant. Il y a, à ce niveau, beaucoup plus d'ouverture sur les soins alternatifs et non invasifs de la part des médecins. Je réfère également souvent à des kinésithérapeutes, ostéopathes, médecins généralistes ou orthopédistes si j'estime que leur approche serait la plus appropriée. Je réfère aussi à des hypnothérapeutes ou des psychologues pour des problèmes psychocorporels (mind-body connection) et à des médecins traditionnels chinois dans les cas où l'approche occidentale n'a pas donné de résultats probants. Tout est une question de comprendre qui fait quoi. De mon côté, je fais de mon mieux pour soulager. S'il n'y a pas de soulagement après la première séance, je redirige vers un autre professionnel plus adapté au problème.