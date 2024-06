Ile Maurice: Des conseils et dépistages sont essentiels

Le cancer reste l'une des principales causes de mortalité dans notre île. D'après le Registre national du cancer, en 2022, environ 3 201 nouveaux cas ont été enregistrés, dont 1 387 chez les hommes et 1 814 chez les femmes.

Afin de réduire le nombre de cas dans le pays, le groupe C-Care poursuit ses efforts de sensibilisation auprès des patients et de la population générale sur les méthodes de prévention. Il est possible de réduire son risque personnel de développer un cancer en adoptant de bonnes habitudes, selon les indications de C-Care.

«Tous les cancers ne sont pas évitables mais il est possible de limiter les risques», soutient Dr Nitin Aucharaz, consultant général et Oncoplastic Breast Surgeon chez C-Care. «Selon l'Organisation mondiale de la santé, au moins un tiers des cancers courants peuvent être évités avec une alimentation saine, des exercices physiques et une bonne hygiène de vie.» Il donne quelques conseils pratiques qui permettraient à tout un chacun de prévenir le cancer.

Évitez de fumer, que ce soient des cigarettes traditionnelles ou électroniques.

Faites de votre maison un espace non-fumeurs.

Atteignez et maintenez un poids santé tout au long de votre vie.

Pratiquez régulièrement une activité physique et réduisez le temps passé en position assise.

Adoptez une alimentation saine : privilégiez les fruits et légumes, les légumineuses comme les haricots et les lentilles, les céréales complètes telles que le pain complet et le riz brun et buvez de l'eau. Évitez les aliments ultra-transformés tels que les sucreries, la charcuterie, les saucisses et la viande rouge.

Évitez les boissons alcoolisées et sucrées.

Protégez-vous de l'exposition directe au soleil.

Faites des dépistages réguliers : le cancer peut être contrôlé et guéri s'il est détecté et traité précocement.

En ce qui concerne les dépistages pour différentes tranches d'âge, il explique qu'il est recommandé aux personnes âgées de 50 à 74 ans de consulter un professionnel de santé pour effectuer un test de dépistage du cancer du côlon et du rectum.

Pour les personnes de 40 ans ou plus, il est conseillé de consulter un professionnel de santé tous les deux ans pour un examen clinique des seins et entre 50 et 74 ans, de se soumettre à une mammographie tous les deux ans. Quant aux personnes âgées de 30 à 64 ans, il est recommandé d'effectuer un test moléculaire du virus du papillome humain (VPH) tous les cinq à dix ans pour la détection précoce du cancer du col de l'utérus.