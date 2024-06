Sénégal: Opportunités d'investissement au pays - Le directeur général de l'Apix loue les atouts de notre pays à une délégation chinoise

A l'occasion de la table ronde des opportunités d'investissement au Sénégal, la Chambre de commerce Chine-Afrique de Yiwu a été reçue par l'Apix et son directeur général Bakary Séga Bathily, ce 11 juin 2024.

Selon une note d'information, à l'entame de son allocution, M. Bathily a souligné que la présence de la Chine au Sénégal témoigne de l'intérêt croissant pour le potentiel économique de notre pays et de la solidité des relations bilatérales entre les deux pays. «

En effet, les relations économiques entre le Sénégal et la Chine se caractérisent par une coopération mutuelle, des partenariats stratégiques et des intérêts communs et il me plaît de rappeler que la Chine a très tôt manifesté ses interventions au Sénégal dans le domaine de la coopération technique à travers l'Institut Confucius de l'Université Cheikh Anta DIOP de Dakar », a affirmé le patron de l'Apix. Il a rappelé à ses hôtes, que le Sénégal vient de connaître une nouvelle alternance politique et la vision du Président de la République, Bassirou Diomaye Faye prône pour un Sénégal juste, prospère, souverain et ancré dans des valeurs fortes.

Cette vision, ajoute la même source, souligne l'impérieuse nécessité de trouver de nouvelles voies de développement économique et social du Sénégal en se fondant sur les valeurs que sont le patriotisme, le travail, l'éthique et la fraternité.

Bakary Séga Bathily de souligner que malgré la jeunesse de la population sénégalaise (75% âgée de moins de 35 ans), la main d'oeuvre est dynamique.

Il note aussi que le Sénégal, terre d'opportunités et de richesses naturelles, se distingue par la diversité de son économie et par son ouverture au marché régional et africain à travers la Zlecaf (Zone de libre-échange ouest africain) qui offre aux investissements nationaux et internationaux des opportunités de croissance et de développement de leur entreprise.

« Notre pays est non seulement un acteur clé dans la région ouest-africaine, mais également un membre influent de la Cedeao, l'organisation sous-régionale dont le marché offre un potentiel de plus de 300 millions de consommateurs. A titre d'exemple, le Sénégal est parmi les 1er pays bénéficiaires d'IDE en Afrique avec un volume total d'investissements de 2,286 milliards de dollars en 2022 où il est classé 1er au sein de l'Uemoa, 3eme Cedeao, 5eme en Afrique », précise le directeur général de l'Apix.